Neuer Studiengang an der Uni Würzburg: Hebammenwissenschaft

Hebamme werden, aber mit Studium. Das ist ab dem Wintersemester (Start 17.10.22) auch in Würzburg möglich. Damit ist die Universität in Kooperation mit der Uniklinik (UKW) der achte Standort in Bayern, an dem Hebammenwissenschaft als Studium angeboten wird. Allein am Uniklinikum Würzburg sind im vergangenen Jahr (2021) 2.261 Kinder zur Welt gekommen - ein Rekord. Wichtig ist da ein gutes Team und Fachwissen. Anstatt wie bisher als schulische Ausbildung soll das künftig auch in Würzburg in Vorlesungen und Seminaren vermittelt werden.

Bachelor-Studium Hebamme

2.200 Theoriestunden und genauso viele Praxisstunden sind bis zum Bachelorabschluss geplant. Einige Vorlesungen und Seminare besuchen die angehenden Hebammen dabei gemeinsam mit den Medizin-Studierenden: Physiologie, Anatomie oder Pharmakologie etwa. Zuständig für den Praxisteil sind weiterhin unverändert die leitende Hebamme der Entbindungsstation des UKW Marlene Winkler und ihr Team. In der Hebammenschule werden aktuell noch zwei Jahrgänge ausgebildet.

Künftige Geburtshelferinnen erhalten garantierte Praxisanleitung

Würzburg ist der achte Standort in Bayern, an dem der Studiengang angeboten wird. Die Akademisierung des einstigen Ausbildungsberufs stößt aber nicht überall auf positive Reaktionen. Ein Grund: Anstatt 3.000 Praxisstunden in der Ausbildung sind es jetzt nur noch 2.200. "Quantitativ wurde der Praxisteil zwar reduziert, aber die Qualität wird durch eine vom Gesetzgeber garantierte Praxisanleitung sicher erhöht", sagt Studiengangsleiterin Mira Pflanz. Für diese Praxisanleitung wurden eigens drei neue Hebammen-Stellen geschaffen. Wichtig ist Pflanz, dass Bewährtes erhalten bleibt, vor allem im praktischen Bereich.

Zum Studium nach Würzburg gekommen

Eine von 22 Studentinnen, die sich neu zur Hebamme ausbilden lassen, ist Estelle Kündgen. Hebamme zu werden ist schon lange ihr Berufswunsch - sie kann sich gut damit identifizieren: "Man braucht ganz viel Empathie. Und eine gewisse Ausstrahlung, die zeigt, dass man für die Mütter da ist, ein Anker ist. Das ist die Eigenschaft, die eine Hebamme unbedingt haben muss." Die 22-jährige Abiturientin aus der Nähe von Augsburg freut sich auf die nächsten dreieinhalb Jahre. "Ich weiß, dass ich das kann, mich interessiert das, und deshalb schaff ich das auch."

Neuer Abschluss soll Beruf attraktiver machen

Pflanz ist sich sicher, dass die Akademisierung den Beruf umso attraktiver macht. Denn es werde so die Möglichkeit geschaffen, "dass man sich spezialisiert und möglicherweise nicht in einer sogenannten Bildungssackgasse ist. Das ist ja besonders für diese Generation attraktiv. Die letzte Generation hat ja eher einen Beruf gelernt und den bis zur Rente gemacht."