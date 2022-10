Neuer Studenten-Rekord an der Hochschule Hof

Die Hochschule Hof startet mit einem Rekord ins neue Studienjahr: Erstmals in der knapp 30-jährigen Geschichte sind an den Standorten Hof, Münchberg, Kronach und Selb rund 4.000 Studierende eingeschrieben. Dies ist nach Angaben der Hochschule ein Plus von fünf Prozent.

Erstsemester: 1.000 Studierende starten an der Hochschule Hof

Das gestiegene Interesse liege vor allem an dem Angebot internationaler Masterstudiengänge, aber auch an innovativen neuen Studiengängen im Bachelorbereich, freut sich Hochschulpräsident Jürgen Lehmann. Zum Wintersemester, das am 4. Oktober startete, haben nun 1.000 junge Menschen erstmals ein Studium an der Hofer Hochschule aufgenommen.

Auf großes Interesse stießen laut Hochschule dieses Jahr vor allem Studiengänge aus dem Bereich der Informatik und der Ingenieurwissenschaften. Dabei hätten sich die so genannten "Erstis" erstmals einen individuell auf sich zugeschnittenen Studiengang durch einen sogenannten Studienganggenerator zusammenstellen können, der dennoch alle Kompetenzen einer modernen und zukunftsfähigen Ausbildung erfülle.

"Wir haben hier ein Modell erschaffen, das nicht nur sehr gut angenommen wurde, sondern das auch beispielgebend für weitere Bereiche unserer Lehre sein kann." Jürgen Lehmann, Präsident der Hochschule Hof