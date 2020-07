Neuer Standort: Bamberger Moschee muss Corona-Teststelle weichen

Nasen-Abstrich statt Freitagsgebet: Das Gesundheitsamt der Stadt Bamberg braucht die Räume des ehemaligen Bundessortenamts für eine Corona-Teststelle. Bei einer zweiten Infektionswelle müsse die Teststelle jederzeit wieder in Betrieb genommen werden können, teilte die Stadt Bamberg mit.

Bamberg: Moschee befindet sich noch im nördlichen Stadtteil

Damit muss der ursprünglich geplante neue Standort für eine Bamberger Moschee schon wieder verlegt werden. Derzeit befinden sich die Gebetsräume des deutsch-arabischen Kulturvereins noch im Norden von Bamberg, wo es insgesamt vier Moscheen gibt.

Moschee muss wegen Anwohnerprotesten umziehen

Erst im Februar war bekannt geworden, dass die Arabische Moschee in Bamberg einen neuen Standort bekommt. Wegen Anwohnerprotesten sollte das Gotteshaus vom nördlichen Stadtteil in den südlichen umziehen. Nun soll die Moschee des deutsch-arabischen Kulturvereins in ein leerstehendes Gebäude auf dem ehemaligen US-Kasernengelände in der Geisfelder Straße ziehen. Laut Stadt soll der Umzug Ende September erfolgen.