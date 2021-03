Neuer Stadtteil mit Wohnungen und Kita in Volkach geplant

Noch ist es eine Industriebrache, doch schon bald sollen dort Wohnungen und eine Kita entstehen: Es geht um das 2,3 Hektar große, ehemalige BayWa-Gelände in Volkach im Landkreis Kitzingen. Die Brüder Steffen und Jahn Felix Beuerlein aus Volkach haben es gekauft und wollen es jetzt gemeinsam mit Manuel Drescher von der Firma Eikona und mit Bernhard Beck entwickeln. Ihre Pläne für das sogenannte MainQuartier haben sie jetzt dem Volkacher Stadtrat vorgestellt.

Neuer Stadtteil mit 150 bezahlbaren Wohnungen geplant

Geplant ist der Bau von bis zu 150 Wohnungen, die vor allem bezahlbar sein sollen. Außerdem sollen Bürogebäude entstehen, die das Volkacher IT-Unternehmen Eikona und Bernhard Beck mit seiner Bob Holding benutzen will. In dem neuen Stadtteil soll es auch eine Kita mit Krippe für bis zu 148 Kinder geben.

Firma aus Volkach arbeitet für Daimler

Alleine das IT-Unternehmen Eikona hat schon heute über 200 Mitarbeiter in Volkach. 2019 hat Daimler eine Teilfirma von Eikona gekauft. "Wir sind heute IT-Entwicklungsstandort für Daimler in Volkach. Wir brauchen IT-Fachkräfte und für die wiederum Büros und Wohnungen hier in Volkach", erklärt Manuel Drescher.

Städtebaulicher Architektenwettbewerb

Noch im August soll ein städtebaulicher Architekten-Wettbewerb mit namhaften Büros aus ganz Deutschland abgeschlossen werden. "Dann sehen wir, wohin die Reise geht und wie dieses Quartier künftig aussehen könnte", sagt Bernhard Beck. Läuft alles nach Plan, sollen 2023 die ersten Wohnungen bezugsfertig sein.