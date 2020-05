Neuer Stadtrat: Bekommt Würzburg einen "Klimabürgermeister"?

Wer wird künftig den Würzburger Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) vertreten? Diese Frage stellt sich am Montag der Würzburger Stadtrat in seiner konstituierenden Sitzung. Klar ist schon jetzt: Die beiden Posten des zweiten und dritten Bürgermeisters beziehungsweise der Bürgermeisterin werden künftig mehr Macht haben.

Oberbürgermeister-Vertreter in Zukunft kein Ehrenamt mehr

Die beiden größten Fraktionen im Stadtrat, die CSU mit 14 und die Grünen mit 16 Sitzen, melden Anspruch auf die beiden Posten an. Seit einigen Wochen seien die Parteien bereits hinter den Kulissen miteinander im Gespräch, so Martin Heilig (Die Grünen) im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk.

Nun haben sich die beiden Fraktionen darauf geeinigt: Der zweite und dritte Bürgermeister sollen in Zukunft hauptamtlich tätig sein. Damit rücken Stadtrat und Verwaltung enger zusammen. "Laut Gemeindeordnung entscheidet der Stadtrat, ob er ehrenamtliche oder hauptberufliche Bürgermeister haben will", erklärt Rathaussprecher Christian Weiß.

Themen wie Schule und Sport sollen gestärkt werden

Ganz konkret sehe das Konzept, das die Grünen-Fraktion vorgelegt hat, so aus: Stärkung der Themen Schule, Sport, Klima- und Umweltschutz. "Um dies zu erreichen und diesen Themen eine entsprechende hohe Priorität einzuräumen, sollen beide Bürgermeisterämter mit diesen Aufgaben betraut und deshalb hauptamtlich werden", heißt es von der CSU-Fraktion.

Heilig soll erster "Klimabürgermeister" in Würzburg werden

Den Bereich Klima- und Umweltschutz soll Martin Heilig als "Klimabürgermeister" übernehmen, so die Grünen-Fraktion in einer Mitteilung. Das Klima- und Umweltreferat ginge damit an ihn als zweiten Bürgermeister. Bei der Kommunalwahl am 15. März hatte er für das Amt des Oberbürgermeisters kandidiert und hatte 32,18 Prozent der Stimmen bekommen. Damit war er Amtsinhaber Schuchardt unterlegen. Er bekam 51,95 Prozent der Wählerstimmen. Für das Schul- und Sportreferat schlägt die CSU-Stadtratsfraktion die "bewährte schulpolitische Sprecherin Judith Jörg" vor.

Bislang sind die Referate kombiniert

Bislang sind die neu zu vergebenden Referate noch mit anderen Bereichen kombiniert in je einer Hand: Dem Umwelt- und Kommunalreferat steht Wolfgang Kleiner vor, dem Kultur-, Schul- und Sportreferat Achim Könneke. Das soll sich laut CSU in Zukunft ändern: "Schulentwicklung, Sanierungen- und Ausbau der Digitalisierung, ebenso wie der Sport mit seiner Spannbreite vom Breitensport in ehrenamtlicher Struktur bis hin zum Hochleistungssport bedürfen großer Aufmerksamkeit."

Zu viele Aufgaben für einzelne Referate

Dies sei in dem mit Kultur und Theater kombinierten Referat schon wegen der Aufgabenfülle kaum möglich, ebenso wie bei dem kombinierten Umwelt- und Kommunalreferat, so die CSU. Die Verbindung von Stadtratsmandat und Verwaltungsposition in einem Referat "soll zu mehr Transparenz und Austausch beitragen und damit die städtische Demokratie stärken", so die Grünen-Stadtratsfraktion.

Schäfer-Blake und Bauer treten nicht mehr als Bürgermeister an

Bisher hatten Marion Schäfer-Blake (SPD) und Adolf Bauer (CSU) die beiden Bürgermeisterposten inne. Marion Schäfer-Blake wird nicht erneut zur Wahl antreten: "Die SPD-Stadtratsfraktion akzeptiert das Ergebnis der Stadtratswahl vom 15. März und verzichtet auf eigene Kandidaten für das Bürgermeisteramt", teilt die Fraktion mit. Auch der bisherige Bürgermeister Adolf Bauer tritt nicht wieder an und unterstütze die CSU-Kandidatin Jörg. Er sei in die Entscheidungsfindung eng eingebunden gewesen: "Ich befürworte dieses Konzept ebenfalls und möchte damit auch den Generationenwechsel einläuten", erklärt der Politiker.

