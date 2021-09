Neuer Spielort für Fürther Kulturszene: Kulturterrasse eröffnet

Nach der langen Corona-Pause endlich wieder vor Publikum zu spielen, ist wie nach Hause zurückzukommen. Die Liedermacherin Cynthia Nickschas sitzt vor dem Konzert am Bühnenrand und freut sich auf den Auftritt mit ihren Fürther Freunden. Lange hat sie wegen der Pandemie darauf verzichten müssen. "Cynthia Nickschas and Friends from Fürth" weihen die neue Kulturterrasse ein.

"Eine schöne Location, eine gute Bühne und ein toller Sound. Ich freue mich auf das Konzert." Cynthia Nickschas, Liedermacherin

Besucherkapazität ist noch beschränkt

Der Bau der Terrasse an der Westseite der Fürther Stadthalle war notwendig geworden, weil auf der anderen Seite ein Hotel entsteht. Der Fürther Stadtrat hat für die Realisierung der Kulturterrasse zusätzlich 25.000 Euro bereitgestellt. In Nicht-Corona-Zeiten finden auf dem Platz hoch über der Rednitz rund 1.000 Menschen Platz. Derzeit ist die Kapazität auf 200 Besucherinnen und Besucher beschränkt. Am Premierenabend füllen sich die Plätze nur langsam – obwohl sich das Wetter erstmals seit Tagen wieder spätsommerlich warm zeigt.

Kartenvorverkauf läuft schleppend an

Marc Vogel ist einer der Organisatoren der Kulturterrasse. Auch ihm ist die Freude anzumerken, dass es diesen neuen Spielort gibt. Mit seiner Aktion "Kultur vor dem Fenster" hat er in Zeiten des Lockdowns eine Plattform geschaffen, über die Künstlerinnen und Künstler aus dem Großraum Auftrittsmöglichkeiten bekommen konnten. Jetzt kann er die Kulturterrasse bespielen. Allerdings läuft der Kartenvorverkauf schleppend an. "Hier würden wir uns sehr viel mehr wünschen", sagt Vogel.

Publikum war lange entwöhnt

Für die Zurückhaltung des Publikums sieht er drei Gründe. Zum einen würden sich Menschen an den immer noch bestehenden Auflagen und Einschränkungen stören. Zum anderen gibt es seiner Erfahrung nach aber auch Leute, die Angst vor vielen Menschen und zu viel Nähe haben. Vor allem sei das Publikum aber von Live-Veranstaltungen entwöhnt. "Hier müssen wir wieder Pionierarbeit leisten", sagt Vogel.

"Die größte Gruppe hat sich während Corona daran gewöhnt, auf der Couch zu sitzen. Und die hätten wir gerne hier!" Marc Vogel, einer der Organisatoren der Kulturterrasse in Fürth

Programm mit großer Bandbreite

Bis zum 19. September läuft jeweils donnerstags bis sonntags auf der Kulturterrasse ein abwechslungsreiches Programm, das ein breites Publikum ansprechen soll. Die Bandbreite ist groß mit Rock, Pop, Klassik, Elektro und Hip-Hop. Es gibt Veranstaltungen am Nachmittag und am Abend sowie ein extra Programm für Kinder. Bei schlechtem Wetter finden die Veranstaltungen im Großen Saal der Stadthalle statt – mit den dann geltenden behördlichen Auflagen.