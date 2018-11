Neuer Söder-Kurs: Mehr Hoffnung als Skepsis an CSU-Basis

Söders Satz, die Zeit der "One-Man-Show" an der Parteispitze sei vorbei, erfreut Markus Meyer, Vorsitzender der Jungen Union in Ingolstadt. Die thematische Bandbreite in der CSU könne am besten von mehreren Köpfen dargestellt werden, sagt der Promotionsstudent.

Ihm pflichtet Gudrun Zoller bei, Vorsitzende der Frauenunion Niederbayerns, die - wie die CSU-Ortsvorsitzende Haimhausen, Claudia Kops, - lieber eine Doppelspitze gesehen hätte: mit Markus Söder als Ministerpräsidenten und Manfred Weber als CSU-Vorsitzenden. Beide Jobs seien grundsätzlich zu viel für eine Person, sagt Rosemarie Griesbacher, die für die CSU im Bezirksausschuss München-Schwabing sitzt.

Dem widerspricht Harald Fichtner, Oberbürgermeister von Hof und CSU-Kreisvorsitzender Hof-Stadt: "Die besten Zeiten hatte die CSU, als beide Ämter in einer Hand waren - sowohl zu Strauß' Zeiten als auch zu Stoiber-Zeiten." Söder sei dafür nun der Richtige, meint Fichtner - wie auch Gerlinde Mathes, Vorsitzende des CSU-Ortsverbands Nürnberg-Fischbach.

Teamplayer statt Alleingänge

Ob Söder den von ihm behaupteten Teamplayer geben kann, ist für einige CSU-ler offen. Söders Talent für Show-Elemente ist für die frühere CSU-Stadträtin aus dem schwäbischen Friedberg, Cornelia Lehmann, sehr ausgeprägt. Sie ist skeptisch, ob sich daran etwas grundlegend ändern werde. Aber vielleicht bremse ihn die Partei-Räson, hofft Lehmann.

Ein Manfred Weber an der Parteispitze wäre zumindest weniger polternd gewesen, sagt die Münchnerin Rosemarie Griesbacher. Aber Söder sei halt ein brillanter Redner - das brauche die CSU genauso. Gerlinde Mathes aus Nürnberg ist zuversichtlich, dass Söder seine Ankündigung des respektvollen Umgangs miteinander einlöse.

Partei der Mitte

Söders angekündigter Mitte-Kurs der CSU in klarer "Abgrenzung zu radikalen Kräften wie der AfD" stößt auf einhellige Zustimmung an der Basis. Ebenso müsse man die Grünen stellen. Dass Söder nun die Flüchtlingshelfer in der CSU mit konservativ-patriotisch eingestellten Mitgliedern wieder zusammenbringen wolle, hält Rosemarie Griesbacher für überfällig. Sie betreibt selbst in München eine Kleiderkammer für Flüchtlinge und hatte sich während des Seehofer-Merkel-Streits um Grenzabweisungen geschämt für ihre Partei.

Jünger und weiblicher

Gudrun Zoller von der Frauenunion Niederbayern will Söder beim Wort nehmen, was die Attraktivität der CSU für Frauen angeht: "Dass die CSU weiblicher werden muss, haben schon viele Parteivorsitzende versprochen, da warte ich jetzt schon lange drauf. Besonders für die Kommunalwahl 2020 müssen viel mehr Frauen einbezogen werden. Ich gebe ihm jetzt mal einen guten Schuss Vorvertrauen, aber wir werden nach einer Weile auch Bilanz ziehen."

Für Manfred Thümler, CSU-Ortsvorsitzender in Nürnberg-Katzwang, ist die Verjüngung der Partei unter Markus Söder schon im Gange - wie ja auch im Kabinett zu sehen sei. Die Jungen brächten die inhaltliche Ausrichtung der Partei mutiger voran.

Kann Seehofer in Berlin bleiben?

Einen Streit wie zwischen Seehofer und Merkel um die Flüchtlingspolitik könne sich die Union nicht mehr leisten, sagt Rosemarie Griesbacher. An der Parteibasis hofft man, dass Ministerpräsident Söder als Parteivorsitzender eher Rücksicht auf die Regierung in Berlin nehmen muss - er säße dann ja auch im Koalitionsausschuss.

Horst Seehofers Verbleib im Amt als Bundesinnenminister ist an der Basis umstritten. Cornelia Lehmann aus Friedberg findet, der 69-Jährige mache seinen Job nach wie vor gut. Das reicht für Harald Fichtner, OB von Hof, nicht mehr aus: "Ich glaube, die CSU kann nur stabilisierend auf die große Koalition wirken, wenn sich der Wechsel auch ganz vollzogen hat. Ich glaub nicht, dass Horst Seehofer noch lange Innenminister bleiben kann", so Fichtner.

Manfred Thümler aus Nürnberg-Katzwang sieht Chancen, dass sich nach der Klärung der Kandidatur für den Parteivorsitz auch die Zusammenarbeit zwischen Seehofer und Söder wieder entspannt.