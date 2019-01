Neuer Service: Online-Terminvergabe im Münchner KVR

An manchen Tagen herrschte im Bürgerbüro das reinste Chaos. Wer eine Wartenummer gezogen hatte, musste meist viel Zeit mitbringen. Künftig soll es entspannter zugehen: Termine werden jetzt vorab im Internet oder über eine eigene Telefonnummer vereinbart. Wann noch etwas frei ist, kann man auf der Homepage nachschauen. Und auch wenn es mal länger dauern sollte: Dafür, so das Ziel, kommen die Leute dann pünktlich dran und können alles so schnell wie möglich erledigen.

Auch kurzfristige Termine gibt's im Netz

Falls kurzfristig nochmal Termine frei werden, wird das jeweils eine halbe Stunde vor Öffnung der Behörde ebenfalls im Internet bekanntgegeben. In den fünf Außenstellen habe sich dieses Terminsystem schon bewährt, heißt es im Kreisverwaltungsreferat, jetzt zog die Zentrale nach. Einfach spontan vorbeikommen - das soll es künftig nicht mehr geben oder zumindest nur noch in Ausnahmefällen. Wer ein ganz dringendes Anliegen hat, das nicht aufgeschoben werden kann, kann sich an den Service-Point im Gebäude wenden.