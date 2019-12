Neuer Sechser-Sessel-Lift am Brauneck in Betrieb

Das Skigebiet Brauneck ist auf Vordermann gebracht worden. Am Donnerstag wurde die Einweihung der neuen Schrödelsteinbahn gefeiert. Bei der Eröffnung am späten Vormittag dabei waren die Landtagspräsidentin Ilse Aigner und der Bayerische Verkehrsminister Hans Reichhart, der zugleich Chef der Seilbahnaufsicht in Bayern ist. Er hat am Vormittag den Startknopf gedrückt.

41 Sessel bringen Bergfans auf das Brauneck

Der moderne Sechser-Sessellift ersetzt einen in die Jahre gekommenen Zweier-Sessellift. Die Anlage befördert mit 41 Sesseln 2.400 Menschen in der Stunde. Sie überwindet 300 Höhenmeter von 1.200 bis 1.500 Meter Seehöhe. Die Sitze der Sesselbahn sind beheizt und haben eine Sturmhaube, die vor starkem Wind schützt.