Neuer Rosenburg-Falkner: Von klein auf begeistert

Wenn Johann Bühler die Flugshows auf der Rosenburg bei Riedenburg leitet, darf der Publikumsliebling nicht fehlen. Ein kleiner Schmutzgeier mit weißem Gefieder, das rund um den orange-gelben Kopf nach allen Seiten wild absteht. Der kleine Greifvogel hat Appetit auf Eier, doch mit seinem gebogenen, eigentlich sehr spitzen Schnabel kann er die Eierschale nicht knacken, erklärt Bühler den Zuschauern. Hilflos trägt der Schmutzgeier das Ei im Schnabel über die Flugshow-Wiese, bis ihm Bühler einen Stein hinwirft. Sofort lässt der Schmutzgeier das Ei auf den Stein plumpsen. Beim dritten Versuch hat die Schale endlich ein Loch und das Mittagessen des Vogels ist gesichert.

Ein Geier verfliegt sich

Bühler erklärt bei den Vorführungen viel über die Lebensweise der Greifvögel, lässt mit seinen Kollegen Adler, Geier, Falken und Milane aufsteigen. Das soll den Menschen die Welt der Tiere näherbringen. Denn was man kennt, schützt man auch, sagt Bühler.

Durchs Publikum geht ein Raunen, wenn die großen Geier nur wenige Zentimeter über die Köpfe der Zuschauer hinweg segeln. An diesem Vormittag gehen alle zufrieden nach Hause. Doch für Bühlers Team ist nicht alles glatt gelaufen. Einen jungen Geier hat während des Freiflugs in der Vorführung der Wind abgetragen, er muss nun im Tal abgeholt werden, erklärt Bühler. Der Vogel ist schnell wieder eingefangen.

Vögel kommen freiwillig zurück

Alle Tiere sind bereits in Gefangenschaft aufgewachsen. Die Bindung zum jeweiligen Falkner sei groß, die Burg ihr Revier, sagt Bühler. Die Vögel kämen deshalb nach ihren täglichen Freiflügen in der Regel freiwillig zurück zur Falknerei. Unerfahrene Jungtiere können sich aber auch mal verirren, wie ein Ausreißer, der bis nach Dänemark geflogen ist. Außerhalb der Flugzeiten sind die Vögel angebunden. Das wird auch immer wieder kritisiert, sei aber notwendig, um Revierkämpfe zu verhindern, sagt Bühler. Auch in der freien Natur seien Greifvögel sparsame Jäger, die sich die meiste Zeit ausruhen.

Tägliche Freiflüge um die Burg

Mindestens einmal am Tag darf jeder Vogel auf der Rosenburg aber frei in die Luft. In einem Umkreis von bis zu 15 Kilometern um die Burg sind sie dann unterwegs und steigen teils weit hinauf. "Das ist ein Hauch von Freiheit, wenn ein Vogel bei 800 oder 1.000 Metern seine Kreise zieht, ohne einen Flügelschlag. Das ist schon wuchtig", sagt Bühler, der sich mit seiner Falknerei auch an Zucht- und Auswilderungsprojekten beteiligt.

Vögel nicht immer unter Kontrolle

Ist ein Vogel erst einmal in der Luft, haben Bühler und seine Kollegen nur noch geringen Einfluss auf die Tiere. Vor Jahren machte ein Geier aus der Rosenburg Schlagzeilen, der bemerkt hatte, dass es in einem nahen Biergarten gutes Essen gibt und sich auch mal einen Schweinebraten der Gäste schmecken ließ. Die Geier-Dame ist mittlerweile in eine andere Falknerei umgezogen. Dafür kam Bartgeier Seppi auf die Rosenburg, auch ein temperamentvoller Vogel, sagt Bühler. Dem Biergarten-Schweinebraten ist er aber bisher noch nicht verfallen.