Neuer Rettungshubschrauber in der Nordoberpfalz im Einsatz

Die nördliche Oberpfalz bekommt einen moderneren Rettungshubschrauber. Am Mittwochmittag hebt der neue "Christoph 80" zu seinen offiziellen ersten Flug ab. Er ist leiser und hat mehr Platz, so dass ab sofort auch schwergewichtige Patienten transportiert werden können. Stationiert ist er bei der DRF-Luftrettungsstation am Flugplatz in Latsch. Das Team von "Christoph 80" versorgt Notfallpatienten in den Landkreisen Tirschenreuth, Neustadt/Waldnaab, der Stadt Weiden sowie den angrenzenden Landkreisen Amberg-Sulzbach, Schwandorf und der Stadt Amberg.

Fünfter Standort in Deutschland

Der neue Helikopter vom Typ Eurocopter H145 ist leiser als andere Hubschrauber und bietet mehr Platz im Innenraum. In Notfällen können lauft DRF-Luftrettung sogar zwei Tragen in der "fliegenden Intensivstation" eingebaut werden. Außerdem ist er für Windeneinsätze zum Abseilen in bergigem Gelände geeignet. Technisch beinhaltet er den modernsten Stand der Medizintechnik. Bislang fliegt die DRF-Luftrettung nur in München, Nürnberg, Regensburg und Berlin mit dem Eurocopter H145 Notfalleinsätze.

Mehr als 1.000 Einsätze pro Jahr

Der "Christoph 80" ergänzt seit dem Jahr 2011 den Rettungsdienst in der nördlichen Oberpfalz. Im Jahr 2020 flog er laut DRF-Luftrettung 1.048 Einsätze, in den Jahren zuvor waren es um die 1300 Einsätze pro Jahr. Der neue Rettungshubschrauber landete bereits vor einigen Tagen in Weiden, bisher wurden die Rettungssanitäter, Piloten und Notärzte mit der Technik vertraut gemacht.

Am Mittwoch hebt er zum ersten Mal offiziell in Latsch ab und wird dann täglich Einsätze von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang fliegen. Der bisherige "Christoph 80" vom Typ EC135 bleibt in der Flotte der DRF Luftrettung, die zum Beispiel auch Ersatz-Hubschrauber vorhalten muss.