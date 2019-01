Neuer "Rescue Seat" im Polizeihubschrauber

Die Hubschrauberbesatzung der Außenstelle Roth, DLRG und Wasserwacht demonstrierten den neuen „Rescue Seat“, mit dem nun Bayerns Polizeihubschrauber ausgestattet wurden. Das am Windensystem des Polizeihubschraubers eingehängte Rettungsmittel hat ein Eigengewicht von rund neun Kilogramm und kann bis zu drei Personen mit einem Zug aus dem Gefahrenbereich bringen.

Rettung aus dem Wasser ist Wettlauf gegen die Zeit

Der „Rescue Seat“ wird von der Crew des Hubschraubers mit einem Rettungsseil bedient. Ein noch einigermaßen handlungsfähiger Verunglückter kann sich am Sitz festhalten und wird in den Hubschrauber gezogen. Grundsätzlich seien Rettungseinsätze im Wasser und im Eis aufgrund der lebensbedrohlichen Situation der Verunglückten äußerst zeitkritisch, so Thomas Renner von der Polizeihubschrauberstaffel Bayern. In den meisten Fällen bleibe keine Zeit für die Abholung und den Transport eines Wasserretters zum Unglücksort.