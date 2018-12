01.12.2018, 16:23 Uhr

Neuer Regional-Pavillion für die Landesgartenschau ist fertig

In Wassertrüdingen steht ein weiteres Gebäude für die Landesgartenschau 2019. In dem Pavillion will sich die Region unter anderem mit einem Krauthobel-Wettbewerb vorstellen. Die Gartenschau in dem 6.000-Einwohner-Ort beginnt im nächsten Frühjahr.