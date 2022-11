Neuer Qualitätswanderweg: Die Markgrafenrunde im Fichtelgebirge

Ochsenkopf, Schneeberg oder Kösseine kennen viele im Fichtelgebirge. Doch abseits der "Hotspots" gibt es auch hübsche Flecken: Zum Beispiel rund um Wülfersreuth bei Bischofsgrün. Dort hat der Fichtelgebirgsverein gerade erst einen neuen Wanderweg angelegt, sogar einen Qualitätswanderweg: die sogenannte Markgrafenrunde.

Markgrafenrunde eignet sich auf für Familien

Startpunkt des Rundwegs ist am Parkplatz Kellerhaus in Wülfersreuth. Eine große Tafel zeigt den Verlauf und liefert alle wichtigen Infos: Über Schweinsbach und den Waldgasthof dort geht es viel durch den Wald, nach Eichig und zurück nach Wülfersreuth. Länge: 10,5 Kilometer, Dauer: 2,5 bis 3 Stunden, Auf- und Abstieg: ungefähr 220 Meter. Der Weg eignet sich für Familien mit Kindern und auch für ältere Menschen.

Rundweg verläuft vor allem im Wald

"Wir sind überwiegend auf schönen Waldwegen unterwegs. Das ist eine gemütliche Tageswanderung mit entsprechender Einkehr", sagt Rainer Schreier, der Haupt-Vorsitzende des Fichtelgebirgsvereins und Vorsitzende der Ortsgruppe Bischofsgrün.

Qualitätsweg musste mehrere Kriterien erfüllen

Der Fichtelgebirgsverein hat den neuen Qualitätsweg gerade erst angelegt. Für die Zertifizierung musste er einige Voraussetzungen erfüllen: Der Weg muss gut ausgeschildert sein. Man muss ihn ganz ohne Karte oder Wander-App laufen können. Außerdem muss die Route beispielsweise "naturnah" sein, also auf vielen Waldwegen verlaufen – und Sehenswürdigkeiten, Ausblicke und Einkehr-Möglichkeiten enthalten.

Fichtelgebirgsverein hat viel ehrenamtliche Arbeit geleistet

Für die Mitglieder des Fichtelgebirgsvereins hat das viel Arbeit bedeutet: Rund 180 Stunden ehrenamtliche Arbeit stecken in diesem Weg. Das Wege-Team hat erst ein Konzept erstellt, dann die Schilder fertigen lassen und aufgestellt. "Weil es ein Rundweg ist, muss der Weg aus beiden Richtungen zu laufen sein. Die Schilder sind in Sichtrichtung angebracht", sagt Karl Maisel aus dem Wege-Team. Insgesamt sind 4.500 Euro Materialkosten angefallen.

Markgrafenrunde geht auf das 18. Jahrhundert zurück

Die neue Markgrafenrunde geht zurück auf den historischen Markgrafenweg – der die Markgrafenresidenz Bayreuth im 18. Jahrhundert mit dem Jagd- und Sommerschloss in Kaiserhammer im Egertal verbunden hat. Der kleine Ort Wülfersreuth, um den der Weg herumläuft, war damals eine Verpflegungsstation für die Adeligen. In einem ganzen Tross, mit mehreren Kutschen und Pferden, sind die Markgrafen damals gereist.

Markgräfin Wilhelmine als bekannteste Vertreterin

Die bekannteste Vertreterin dürfte Markgräfin Wilhelmine sein, die Frau von Markgraf Friedrich und Schwester des berühmten Preußenkönigs Friedrich, des Großen. "Wilhelmine hat einen großen Einfluss auf Bayreuth ausgeübt. Für sie wurde das abgebrannte alte Schloss wiederaufgebaut, das neue Schloss wurde errichtet. Für die Hochzeit ihrer Tochter ist das berühmte Opernhaus gebaut worden", erklärt Historiker Adrian Rossner. Er ist Experte für die fränkische Landesgeschichte und stellvertretender Vorsitzender im Fichtelgebirgsverein.

Historische Wolfsfanganlage der Markgrafen liegt auf dem Weg

Der Wanderweg führt zum Beispiel vorbei am sogenannten Wolfsgarten, einer historischen Wolfsfanganlage – die typisch für das Fichtelgebirge ist. "Damals wurde ein Köder in mehreren Metern Tiefe in einer Grube versenkt, ein Rinderkopf zum Beispiel. Die Grube wurde mit Ästen abgedeckt und wenn der Wolf zu seiner Beute wollte, ist er hineingefallen", so Rainer Schreier. Die Jäger der Markgrafen haben die Wölfe dann direkt getötet – oder sie haben sie nach Bayreuth gebracht. In der Eremitage haben die Markgrafen die Tiere dann gejagt, zu "Lustzwecken".

QR-Codes liefern Infos zum Wolf

Auf Schildern finden die Wanderer QR-Codes, die sie mit ihrem Smartphone scannen können. In Videos bekommen sie Infos zur Funktionsweise der Anlage, zu den archäologischen Grabungen und zur Wolfsproblematik in der heutigen Zeit.

Besonderheit des Wanderwegs: Ruhig und abseits der "Hotspots"

Die Markgrafenrunde führt die meiste Zeit über schmale Pfade und Waldwege, links und rechts stehen Fichten und Heidelbeersträucher. "Wenn man von den Hauptrouten Schneeberg, Ochsenkopf, Waldstein, Kösseine weggeht, hat man eine fantastische Ruhe, wo man auch abschalten kann", so Schreier.

Zertifizierung als Qualitätsweg lockt bundesweit Besucher an

Eine solche Zertifizierung als Qualitätswanderweg werde längerfristig mehr Besucher anlocken. "Diese Wege sind deutschlandweit bekannt und werden viel gelaufen. Wanderer wissen, dass sie da einen hohen Wandergenuss bekommen", so die Einschätzung des Fichtelgebirgsvereins-Vorsitzenden. Alle drei Jahre werden Qualitätswege neu zertifiziert.

Einkehr in Schweinsbach mit typisch fränkischem Essen

Einkehren können die Wanderer im Waldgasthof Schweinsbach. Auf der Karte stehen laut Wirt Gerhard Bauer vor allem regionale Gerichte, aus eigener Jagd und Schlachtung – vom Hirschragout über den Schweinebraten und die gebratene Göttinger bis hin zum vegetarischen Gemüseschnitzel. "Der neue Wanderweg ist wirklich eine Bereicherung für die Region. Wanderer kommen extra, um die Runde zu laufen", berichtet Wirtin Marion Bauer.

Tipp von Wir in Bayern: Wandern im Felsenlabyrinth und zum Kösseinehaus

Wanderinnen sind begeistert von Markgrafenrunde

"Der Weg ist sehr abwechslungsreich. Bei den Wurzeln muss man ein bisschen aufpassen, aber wir haben unsere Wanderstöcke dabei", erzählt eine Wanderin im Wirtshaus. Ihre Freundin ist begeistert von der Ruhe im Wald: "Das ist einfach gut für Leib und Seele."

Aussicht bis zum Frankenwald und zum Ochsenkopf

Am Ende der Wanderung verlässt man den Wald. Bei gutem Wetter hat man eine tolle Aussicht auf das Schneebergmassiv und den Ochsenkopf auf der einen Seite – und auf den Frankenwald und den Thüringer Wald auf der anderen Seite.