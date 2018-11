Neuer Prozesstermin gegen Flüchtling Asif N. in Nürnberg

Weil der Prozess nach Jugendstrafrecht verhandelt wird, findet der Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Ein erster Prozesstermin Ende September musste wegen der Erkrankung des Richters vertagt werden.

Mehrere Vorwürfe gegen Asif N.

Die Staatsanwaltschaft legt dem jungen Mann unter anderem gemeinschädliche Sachbeschädigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Störung des öffentlichen Friedens zur Last. Die Sachbeschädigung bezieht sich auf einen Vorfall vom 7. Mai vergangenen Jahres. Damals soll Asif N. Flaschen auf eine Ampelanlage geworfen haben.

Asif N. lebt nach wie vor in Nürnberg

Die übrigen Delikte stehen im Zusammenhang mit dem Abschiebeversuch am 31. Mai 2017, der bundesweit für Schlagzeilen gesorgt hatte. Damals kam es an der Berufsschule am Berliner Platz in Nürnberg zu tumultartigen Szenen. Mitschüler und Vertreter aus der linken Szene hatten sich den Polizisten in den Weg gestellt, um die Abschiebung zu vereiteln. Auch Asif N. selbst soll rabiaten Widerstand geleistet haben. Der junge Mann lebt nach wie vor in Nürnberg, weil mittlerweile Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Abschiebung aufgekommen sind.