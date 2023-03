Neuer Prozess: War der Wolfsmasken-Vergewaltiger schuldfähig?

Am Landgericht München I beginnt heute das neue Verfahren gegen den sogenannten Wolfsmasken-Vergewaltiger. 2021 hatte das Münchner Landgericht den damals 45-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Jahren mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hatte mit dem Strafmaß jedoch Probleme und verwies den Fall zurück nach München.

Mit Wolfsmaske und Latexhandschuhen Elfjährige vergewaltigt

Nach einer Busfahrt hatte der Angeklagte im Juni 2019 am helllichten Tag in München Obergiesing ein elfjähriges Mädchen vergewaltigt. Um nicht erkannt zu werden, hatte er sich eine Wolfsmaske übers Gesicht gezogen, an seinen Händen trug er weiße Latexhandschuhe. Zum Zeitpunkt der Tat war der Mann eigentlich in einer psychiatrischen Klinik untergebracht und befand sich auf Freigang. Die Richter am Münchner Landgericht verurteilten den geständigen Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Jahren mit anschließender Sicherungsverwahrung. Daraufhin ging die Verteidigung in Revision.

Erster Strafsenat des BGH kritisiert das Strafmaß

Daran, dass der 2021 Verurteilte die Tat wirklich begangen hat, lässt auch der Bundesgerichtshof keinen Zweifel. Der Mann hatte die Tat weitgehend gestanden und damit dem Kind und den Eltern im damaligen Verfahren eine Aussage erspart. Allerdings muss nach Ansicht der Richter des ersten Senats am Bundesgerichtshof beim Strafmaß eine andere Bewertung erfolgen. So muss bei der Dauer einer Freiheitsstrafe die Verhängung einer Sicherungsverwahrung berücksichtigt werden, so die Richter des ersten Strafsenats am Bundesgerichtshof.

Neues Verfahren – zehn Verhandlungstage

Am Münchner Landgericht muss nun das komplette Verfahren wiederholt werden, allerdings muss das Opfer nicht aussagen. Insbesondere wird das Gericht der Frage nachgehen, ob der Angeklagte während seiner Tat schuldfähig war. Sollten die Richter zur Ansicht gelangen, dass der Angeklagte nicht fähig war, das Unrecht seiner Tat einzusehen, könnte der Mann statt in Haft und Sicherungsverwahrung zu kommen, auch in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen werden.