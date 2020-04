Neuer Prozess um Frauenleiche in Weibersbrunn

Ab heute muss sich deshalb erneut ein 54 Jahre alter Mann verantworten. Ihm wird vorgeworfen, eine Bekannte im August 2017 aus Eifersucht umgebracht zu haben. Der Angeklagte, der die türkische und die deutsche Staatsbürgerschaft hat, soll die Frau in Frankfurt am Main mit einem Auto abgepasst, sie mit Medikamenten betäubt und sich sexuell an ihr vergangen haben.

Urteil auf Totschlag einkassiert

Dann soll er die 47-Jährige getötet und die Leiche bei Weibersbrunn (Lkr. Aschaffenburg) abgelegt haben. Im ersten Prozess war der Mann zu zwölf Jahren Haft wegen Totschlags verurteilt worden. Nach Auffassung der Richter in Karlsruhe kommt aber auch Mord in Betracht.

"Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!