Neuer Präsident an der Hochschule Coburg

Professor Stefan Gast betonte bei seiner Antrittsrede, das Innovationsdreieck Coburg-Kronach-Lichtenfels weiter stärken zu wollen. Er freue sich sehr auf die bevorstehenden vielfältigen Aufgaben, die Hochschule weiterzuentwickeln und weitere Potentiale zu aktivieren, sagte Gast dem BR. Man wolle die Hochschule in den Feldern Gesundheit, Mobilität und Energie profilieren. Er wolle diese Zukunftstrends in Zusammenhang mit der Region stellen.

Vorgängerin Christiane Fritze kehrt an Hochschule München zurück

Stefan Gast übernimmt die Hochschule von seiner Vorgängerin Professorin Christiane Fritze in einem sehr guten Zustand, so der neue Präsident. Gast war zuletzt Dekan der Fakultät Maschinenbau und Automobiltechnik an der Hochschule Coburg. Seine Vorgängerin Christiane Fritze kehrt an die Hochschule München zurück.