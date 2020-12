Neuer PCR-Schnelltest aus Bayern verspricht kürzere Wartezeiten

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) ist sichtlich stolz – das betont er auch immer wieder bei der Vorstellung des neuen PCR-Testverfahrens, das ein junges Biotechnologieunternehmen aus Martinsried bei München entwickelt hat.

Schneller und billiger als alle anderen Verfahren soll das Gerät sein - und überall einsetzbar, sagt Aiwanger. Und ebenso genau wie ein Test in einem Labor: "Wir haben mit der Schnelligkeit, mit der Zuverlässigkeit, der Mobilität und der Preiswürdigkeit in meinen Augen das wirklich weltweit beste Produkt aus bayerischer Produktion hier am Markt", so der Wirtschaftsminister.

Ein bisschen größer als eine Haushaltswaage

Die Maschine ist ein wenig größer als eine Haushaltswaage, kann acht Proben gleichzeitig auf Corona untersuchen, und das in fast der gleichen Zeit wie der schnelle, aber eher als nicht ganz so zuverlässig geltende Antigen-Test.

Entwickelt wurde das Gerät von GNA Biosolutions in Martinsried. Der Freistaat hat die Entwicklung mit acht Millionen Euro gefördert und sich ein Vorkaufsrecht für eintausend Testgeräte und eine Million Einzeltests gesichert.

Praxis-Erprobung im Januar

Zunächst kauft das Gesundheitsministerium aber nur sechs Geräte – im Januar soll das Verfahren vor Ort ausprobiert werden: in Kliniken, aber auch etwa in Schlachthöfen oder an Flughäfen.

Zugelassen ist das bayerische Gerät bereits seit dem 23. Dezember, bei der Studie im Januar soll es aber auf seine Praxistauglichkeit getestet werden.