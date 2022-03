Neuer Park in Plech: Erstes Karls Erlebnis-Dorf in Bayern

Das Aus für das Fränkische Wunderland war zuletzt schon bekannt geworden, nun steht auch der Nachfolger für den Freizeitpark an der A9 im Landkreis Bayreuth fest. Auf dem Grundstück in Plech soll ein sogenanntes "Karls Erlebnis-Dorf" entstehen.

Neuer Freizeitpark in Plech soll 2026 eröffnen

Wie der Betreiber des neuen Parks mitteilt, unterschrieb Unternehmer Robert Dahl den Kaufvertrag für das rund zwölf Hektar große Gelände des ehemaligen Wunderlands. Es sei Liebe auf den ersten Blick gewesen, der Standort sei perfekt. Die Eröffnung von Karls Erlebnis-Dorf in Plech sei für 2026 geplant. Es sollen dort 100 ganzjährige Arbeitsplätze entstehen.

Eintritt ist frei, Fahrgeschäfte kosten

Robert Dahl betreibt neben fünf Erlebnis-Dörfern in Nord- und Ostdeutschland unter anderem auch Hotels. Zwei weitere Dörfer sollen im Ruhrgebiet und in Sachsen entstehen. Die Erdbeere stehe bei den Erlebnis-Dörfern im Mittelpunkt. Der Eintritt ist frei, Fahrten in Fahrgeschäften müssen separat gezahlt werden. Das Ziel des Unternehmers ist es, dass jedes Kind in Deutschland innerhalb von eineinhalb Stunden einen Park der Karls-Familie erreichen könne.