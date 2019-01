Neuer Online-Service für Baustellen

Der Online-Service beinhaltet die Auflistung aller größerer Baumaßnahmen, die die Infrastruktur und den Verkehr in der Stadt Nürnberg beeinflussen. Die Daten werden alle 30 Minuten aktualisiert und die Bürgerinnen und Bürger können außerdem gezielt einzelne Straßen abrufen.

Verkehrsrelevante Baustellen

Besonders verkehrsrelevante Baustellen im Jahr 2019 sind geplant auf der Südwesttangente, auf der Fürther Straße in Höhe Stadtgrenze und an der Kreuzung Erlanger Straße/Nordwestring. Ebenso werden die Brückensanierungen der Adenauerbrücke und der Main-Donau-Kanal-Brücke in der Rothenburger Straße negative Auswirkungen auf den Verkehrsfluss haben. Die einzelnen Baumaßnahmen sind abrufbar unter www.soer.nuernberg.de.