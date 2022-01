Neuer Oberpfälzer Regierungspräsident ins Amt eingeführt

Kurz vor seinem offiziellen Start am 1. Februar ist heute in Regensburg Walter Jonas, der neue Regierungspräsident der Oberpfalz, von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) offiziell in sein Amt eingeführt worden. Gleichzeitig verabschiedete der Minister in Corona-bedingt kleiner Runde den bisherigen Amtsinhaber Axel Bartelt in den Ruhestand.

Seine Antrittsrede beendete Walter Jonas bayerisch: "I war etz do, pack mas, dat i song", sagte Jonas an seine künftigen Mitarbeitenden und die Gäste aus der Kommunalpolitik gerichtet.

Große Aufgaben warten auf Jonas

Zu den Aufgaben des Regierungspräsidenten und seiner Behörde werden in den nächsten Jahren vor allem die Bekämpfung der Folgen der Corona-Pandemie und die Digitalisierung gehören, gab Innenminister Herrmann Jonas mit auf den Weg. Außerdem erinnerte er an die bevorstehenden Raumordnungs- und Genehmigungsverfahren wie Flutpolder und Stromtrassen im Regierungsbezirk. Hier setzt Jonas auch auf Dialog mit den Beteiligten: Wichtig sei, dass solche großen Infrastrukturvorhaben rechtskonform durchgeführt werden. "Das ist eine Selbstverständlichkeit", so Jonas. Ganz wichtig sei aber auch, dass sie sehr transparent durchgeführt werden. Dafür müsse auch stark auf Dialog gesetzt werden, sagte der künftige Regierungspräsident.

Bartelt zieht nach acht Jahren Bilanz

Eine positive Bilanz zum Ende seiner achtjährigen Amtszeit zog der bisherige Amtsinhaber Axel Bartelt. Er habe den Menschen der Region immer ein guter Anwalt sein wollen. Die Zeit sei eine Bereicherung seines Lebens gewesen, so Bartelt. Er verlasse die Oberpfalz mit einem guten Gefühl. "Die Oberpfalz ist auf einem guten Weg", so der scheidende Regierungspräsident.