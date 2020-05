Neuer OB Christian Scharpf in Ingolstadt vereidigt

Der neu gewählte Ingolstädter Oberbürger Christian Scharpf, SPD, wurde am Mittwoch in der konstituierenden Sitzung des Stadtrates vereidigt.

Bereits am Stichtag, dem 1. Mai, hatte Scharpf den symbolischen Schlüssel von Amtsvorgänger Christian Lösel (CSU) erhalten. Scharpf hatte sich gegen Lösel bei der Kommunalwahl im zweiten Durchgang deutlich durchgesetzt und so die 48 Jahre anhaltende Regentschaft der CSU in Ingolstadt durchbrochen. Zuvor arbeitete der 49 Jahre alte Scharpf als Stadtdirektor in München und war leitender Beamter im Direktorium unter den Münchener Oberbürgermeistern Christian Ude und Dieter Reiter gewesen.

Lob für Amtsvorgänger Lösel

In seiner Antrittsrede lobte Scharpf die Leistungen und das Engagement seines Amtsvorgängers Christian Lösel (CSU). Gleichzeitig betonte der neue OB, Lücken schließen zu wollen, die aus seiner Sicht in der Stadt klaffen: Scharpf möchte die Stadt attraktiver machen, nicht nur für Berufstätige. "Wenn ein hochqualifizierter Arbeitnehmer die Wahl hat, dieselbe Arbeit in München, Regensburg oder Ingolstadt aufzunehmen, dann macht er das in Regel nicht in Ingolstadt," so Scharpf. Zudem möchte er die Kulturangebote der Stadt erweitern und den öffentlichen Personennahverkehr angesichts des beträchtlichen Einwohnerzuwachses in den vergangenen Dekaden verbessern: "Eine S-Bahn-ähnliche Version halte ich für einen vielversprechenden Ansatz."

Urteil wegen Bestechlichkeit gegen Vorgänger

Im Wahlkampf warb der gebürtige Ingolstädter Scharpf erfolgreich mit seinem Bestreben hin zu einem politischen Wandel in der Donaustadt. Gelegen kam ihm der Umstand, dass vor der Stichwahl große Teile der Opposition eine Wahlempfehlung für den SPD-Kandidaten ausgesprochen hatten. Schließlich machte die CSU in den vergangenen Monaten und Jahren nicht immer eine glückliche Figur: Sowohl der von der Opposition monierte raue Ton im Stadtrat gab Anlass zu Kritik an der CSU als auch der Umgang der Partei mit den Affären des früheren CSU-Oberbürgermeisters Alfred Lehmann. Dieser wurde 2019 wegen Bestechlichkeit im Zusammenhang mit Immobiliengeschäften vom Landgericht Ingolstadt verurteilt.

Wichtige Projekt vorangetrieben

Sein Amtsnachfolger und politischer Ziehsohn Lösel distanzierte sich aus Sicht vieler Kritiker zu spät von Lehmann. Dies dürfte Lösel bei der Kommunalwahl viele Wählerstimmen gekostet haben, obwohl er - das sagte auch der neue OB Scharpf - als Stadtoberhaupt viele für den Wirtschaftsstandort wichtige Projekte entschieden vorangetrieben hat. Beispielhaft kann man den IN-Campus oder das Zukunftsprojekt Urban Air Mobility nennen, mit dem die Stadt die Mobilität der Zukunft am Standort erforschen will.

Parteiübergreifende Politik für alle als Ziel

Scharpf betonte gegenüber dem BR, parteiübergreifend Politik machen zu wollen. Dazu möchte er die Organisationsstruktur der Verwaltung verändern. In der konstituierenden Sitzung wurde noch nicht gewählt, da der neugewählte Stadtrat die Satzung geändert hat, wonach das Amt des dritten Bürgermeisters von einer ehrenamtlichen zu einer hauptamtlichen Tätigkeit umgewandelt wird. Scharpf möchte, dass der dritte Bürgermeister oder die dritte Bürgermeisterin mehr ins operative Geschäft eingebunden wird. Zweiter und dritter Bürgermeister/in werden am 7. Mai gewählt. Neben OB Scharpf wurden noch die neuen Stadträte vereidigt.