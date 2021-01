21.01.2021, 07:31 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Neuer Name, neues Glück: "Bayern plus" wird zu "BR Schlager"

Schlagerfans aufgepasst: Der BR tauft sein digitales Radioprogramm von "Bayern plus" in "BR Schlager" um. In Zukunft soll das Profil des Senders weiter geschärft werden. Dabei will der BR Stars hinter der Musik ihren Fans noch näher bringen.