Neuer Metzger in Reisbach arbeitet gegen den Industrie-Trend

Wegen der Corona-Ausbrüche sind große Schlachthöfe wie Tönnies zuletzt immer wieder in die Schlagzeilen geraten. Damit ist eine generelle Diskussion über Billigfleisch und intransparente Arbeitsverhältnisse bei großen Schlachthöfen entbrannt. Eine Alternative zu Billig-Fleisch aus der Kühl-Theke ist die Dorfmetzgerei. Doch davon gibt es immer weniger, überall ist vom Metzgersterben die Rede. Aber im niederbayerischen Reisbach traut sich ein Metzger, einen Betrieb zu übernehmen - mit traditionellen Konzepten und neuen Ideen.

Metzger in Reisbach arbeitet aus Leidenschaft

Es ist früh am Morgen in der Metzgerei in Reisbach im Kreis Dingolfing-Landau. Metzger Peter Svojka – in weißer Schürze, mit weiße Kappe – schiebt eine orange Wursthülle über eine Art Zapfhahn. Binnen weniger Sekunden schießt die Wurst in die Hülle, die Lyoner ist fertig. Zwei Mal in der Woche mache er frische Wurst, sagt Svojka. Dadurch zeichne sich das Handwerk auch aus. Svojka mache den Beruf mit Leidenschaft, sagt er. Svojka sieht sein Handwerk auch aus den Augen der Verbraucher. Für die stelle sich die Frage, wo ihr Fleisch herkommt und wer es für sie produzieren soll. Die Frage sei, ob einer das Fleisch vorbereiten soll, der es gelernt hat oder „irgendein Leiharbeiter, dem es eigentlich egal ist, was dabei rauskommt“, so Svojka.

"Da ist keiner von einer Zeitarbeiter- oder Leiharbeiterfirma aus dem Ostblock für wenig Geld da." Metzger Peter Svojka

Svojka arbeitet gegen den Trend der Industrie

Anfang des Jahres hat Peter Svojka die Metzgerei in Niederbayern übernommen. Sein Vorgänger hatte selbst keinen Nachfolger und musste nach über 50 Jahren schließen. Svojka wagt jetzt den Schritt, die Metzgerei in Reisbach zu führen. Weil es immer weniger kleine Metzgereien gibt, geht das eigentlich gegen den Trend. Auch wenn die Verbraucher gerade auf Billigfleisch setzen, glaubt Svojka, dass wieder andere Zeiten kommen. Seine Arbeit werde sich irgendwann auszahlen und die Leute zum Umdenken bringen.

Metzger-Innung will Geschmacks-Vielfalt erhalten

Damit ist Svojka nicht alleine. Thomas Krinner, Obmann der Metzger-Innung Straubing-Deggendorf, hofft auch auf ein Umdenken bei den Verbrauchern. Die Fleischproduktion werde immer mehr industrialisiert. Das sehe man aktuell beim großen Schlachtbetrieb Tönnies. Je mehr mehr die Fleischproduktion industrialisiert wird, desto weniger Geschmacksrichtungen gebe es. Das Wurstpaket schmecke dann in jeder Kühltheke gleich. Er wolle dagegen die Vielfalt erhalten. Die kleineren Metzgerbetriebe in Bayern hätten alle noch ihre eigenen Rezepte. Diese Vielfalt wolle die Metzgerei-Innung auch erhalten.

24-Stunden-Fleischautomat in Reisbach

Diese Vielfalt versucht Metzger Svojka in Reisbach bekannt zu machen: Unter anderem mit einem Schild über der Theke, auf dem steht, von welchem Landwirt das Schweinefleisch kommt oder mit seinem Fleisch-Lieferservice für Orte, in denen es keine Metzgerei mehr gibt. Außerdem betreibt Svojka einen 24-Stunden-Fleischautomaten, hauptsächlich befüllt mit Grillfleisch. Für die Zukunft hat Peter Svojka Hoffnung, dass die Menschen die Qualität aus der Region wieder schätzen lernen und nicht im Supermarkt zur Billigware von großen Schlachtbetrieben greifen. Das Personal der alten Metzgerei hat er übernommen.