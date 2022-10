Neuer Menschenrechtspreis für indischen Friedensaktivisten

Mit dem Menschenrechtspreis möchte die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) international profilierte Personen auszeichnen, die sich sowohl wissenschaftlich als auch praktisch für Menschenrechte einsetzen, hieß es in einer Mitteilung. Der Preis werde dem indischen Autoren, Dozenten und Friedensaktivisten Harsh Mander am Montag vom Vizepräsidenten Research der FAU, Georg Schett, übergeben. Er ist mit 10.000 Euro dotiert und wird erstmals verliehen.

Einsatz für Straßenkinder und das Recht auf Nahrung

Der 1955 geborene Harsh Mander ist Direktor des "Centre for Equity Studies" in Indien, einem Forschungszentrum, das sich mit sozialer und wirtschaftlicher Gerechtigkeit beschäftigt. Er war einer der Top-Favoriten des Osloer Friedensforschungsinstituts Pri, für den diesjährigen Friedensnobelpreis, heißt es weiter. Harsh Mander arbeite mit Straßenkindern, die Gewalt, Hunger oder Obdachlosigkeit erlebt hätten.

Fast zwei Jahrzehnte lang war er auf höchster Ebene im indischen Verwaltungsdienst in Madhya Pradesh und Chattisgarh tätig. Im Jahr 2002 kündigte er aus Protest gegen die Rolle des Staates bei dem kommunalen Massaker in Gujarat, bei dem mehr als 1.000 Menschen ums Leben gekommen waren. Ab 1999 war er fünf Jahre lang als Landesdirektor bei der Entwicklungshilfe-Organisation "ActionAid India" tätig, anschließend als Sonderbeauftragter des Obersten Gerichtshofs von Indien. Dort setzte er sich für die Einhaltung des Rechts auf Nahrung ein. Als Mitglied des Nationalen Beirats des Premierministers habe er sich vor allem mit Sozialpolitik und Sozialgesetzgebung befasst.

"Karawane der Liebe" für Opfer religiöser Gewalt

Zusätzlich war Mander an zahlreichen zivilgesellschaftlichen Kampagnen beteiligt. Der Menschenrechtsforscher und Aktivist macht sich mit seiner 2017 initiierten "Karawane der Liebe" – "Karwan-e-Mohabbat" für Opfer religiöser Gewalt stark. Mander hat zahlreiche Bücher geschrieben und an der Vrije Universität in Amsterdam promoviert. Als Dozent war er an der Universität Cambridge, in San Francisco, an der Universität Sussex und am MIT in Boston tätig. Für seine Arbeit ist er schon mehrfach ausgezeichnet worden.

Mit Material der Nachrichtenagentur epd