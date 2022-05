Neuer Menschenrechtsbrunnen am Wöhrder See in Nürnberg

Dem chilenischen Agraringenieur Rodrigo Mundaca wurde in Nürnberg ein Brunnen gewidmet. Der grüne Trinkwasserspender in der Norikusbucht am Wöhrder See nennt sich Menschenrechtsbrunnen und verweist auf den Einsatz von Mundaca für freien Zugang zu sauberem Trinkwasser in Chile.

Ein Brunnen zu Ehren eines Menschenrechtspreisträgers

Rodrigo Mundaca kämpft seit Jahren in seiner Heimatregion Petorca für sauberes Trinkwasser. Große Agrarunternehmen leiten dort Wasser ab, um Avocado-Plantagen zu versorgen. Inzwischen sind Brunnen und ganze Flüsse ausgetrocknet. Für die Menschen in der Region muss das Trinkwasser mit dem Lastwagen geliefert werden. Rodrigo Mundaca weist mit seiner Organisation Modatima auf die Problematik hin und schafft Öffentlichkeit. Dafür nimmt er auch Einschüchterungen und Bedrohungen in Kauf. Für sein Engagement erhielt er 2019 den Internationalen Nürnberger Menschenrechtspreis.

Sauberes Wasser ist ein kostbares Gut

Bei der offiziellen Inbetriebnahme des neuen Trinkwasserbrunnens für die Bevölkerung wies Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) auf die Bedeutung von sauberem Trinkwasser hin. "Ohne Wasser kann ein Mensch nicht überleben. Doch vielerorts ist die Ressource knapp, der Zugang zu sauberem Trinkwasser begrenzt", so König. Das meiste Wasser auf der Erde sei Meerwasser. "Nur 2,7 Prozent sind Süßwasser und lediglich 0,3 Prozent sind Trinkwasser."

Offizielle Inbetriebnahme mit Prominenz

Bei der offiziellen Inbetriebnahme wurde Oberbürgermeister König von Umweltminister Thorsten Glauber (FW) und von Josef Hasler, Vorstandsvorsitzender der N-Ergie, unterstützt. Die N-Ergie liefert das Wasser für den Brunnen. Bürgerinnen und Bürger können sich künftig kostenfrei bedienen. Die Anschaffung des neuen Menschrechtsbrunnens haben die Stadt Nürnberg und der Freistaat gemeinsam finanziert.