Mangelhafte Papiere: Startverbot für neuen Marine-Hubschrauber

Die Bundeswehr nimmt den vor fünf Wochen von Airbus ausgelieferten Marine-Hubschrauer NH90 Sea Lion wegen erheblicher Lücken in der Bedienungsanleitung vorerst nicht in Betrieb. Bei der Wartung seien in der technischen Dokumentation an 150 Stellen "Unregelmäßigkeiten" festgestellt worden. "In der Summe handelt es sich hierbei um erhebliche Fehler, die einen sicheren Flugbetrieb des Hubschraubers nicht erlauben", teilte das Bundesverteidigungsministerium mit.

Produktion bei Airbus Helicopters in Donauwörth

Airbus Helicopters im schwäbischen Donauwörth hatte den ersten NH90 Sea Lion am 24. Oktober an das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr übergeben. Insgesamt hat die Bundeswehr 18 Maschinen dieses Typs bestellt, die nach jetziger Planung bis 2022 in Betrieb genommen werden sollen.

Verteidigungsministerium: Betrieb des Sea Lion nicht zu verantworten

Eine technische Dokumentation soll alle Informationen über ein Waffensystem enthalten, die zu Nutzung, Wartung und Reparatur nötig sind. Für den NH90 Sea Lion hält die Bundeswehr das bei weitem nicht für gewährleistet. Man sei zwar weiterhin grundsätzlich von der Leistungsfähigkeit des Hubschraubers überzeugt. "Aufgrund der unzureichenden und lückenhaften technischen Dokumentation kann jedoch zum jetzigen Zeitpunkt ein Flugbetrieb durch die Frauen und Männer der Marine nicht verantwortet werden." Der Hersteller habe zugesagt, die Fehler in der Dokumentation schnellstmöglich zu beheben.

NH90 Sea Lion machte schon während der Entwicklung Schlagzeilen

Der neue Marine-Hubschrauber NH90 Sea Lion hatte während der Entwicklungszeit schon einmal für Schlagzeilen gesorgt. Im Jahr 2014 gab es Berichte über die Korrosionsanfälligkeit des Helikopters. Diese Probleme wurden nach Angaben eines Unternehmenssprechers gelöst. In einer weiteren Variante ist der NH90 auch als Transporthubschrauber bei der Bundeswehr im Einsatz.