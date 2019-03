Christian Heiß wird neuer Chef der Regensburger Domspatzen

Der Eichstätter Domkapellmeister Christian Heiß wird ab September Chef der weltberühmten Regensburger Domspatzen, so das Bistum Regensburg. Christian Heiß war selbst einmal Domspatz.

Von Chorbuben bewertet

Heiß hat sich unter 40 Bewerberinnen und Bewerbern durchgesetzt. Die acht Favoriten mussten vor Experten und den Sängern vordirigieren. Die Jungen durften anhand von Fragebögen ihre Wertung zu den einzelnen Bewerbern abgeben.

Nachfolger von Roland Büchner und Georg Ratzinger

Der 51-jährige tritt im Herbst die Nachfolge von Roland Büchner an, der nach 25 Jahren in den Ruhestand geht. Vor Büchner hatte Georg Ratzinger, Bruder des emeritierten Papstes Benedikt XVI., den Chor geleitet. Die Regensburger Domspatzen gelten als einer der ältesten Knabenchöre überhaupt. Ihre Hauptaufgabe liegt in der liturgischen Gestaltung der Gottesdienste im Regensburger Dom.