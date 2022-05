Immer den Bergen entgegen: Neuer Lechradweg

In Tirol entspringt der Lech, bei Marxheim mündet er in die Donau. Dazwischen liegen gut 240 Kilometer, die neuerdings komplett mit dem Fahrrad zurück gelegt werden können. Der Lechradweg ist durchgängig beschildert, der offizielle Start wird am Sonntag, den 29. Mai, in Weißenbach (Lech in Tirol) gefeiert.

Für Biker jeder Kondition geeignet

Der Radweg entlang des Flusses sei für Biker jeder Kondition geeignet und biete auch mehrere Abschnitte, die mit dem Handbike befahrbar sind, heißt es in der Einladung. Besonders schön sei die Fahrtrichtung ab Marxheim Richtung Süden, flussaufwärts in Richtung Berge nach Tirol ins Lechtal. Auf der Strecke könne man nicht nur die unterschiedlichsten Landschaften erleben, sondern auch, wie sich der Charakter des Flusses verändere.

Audioguide für Strecken-Infos, Unterkünfte und Ladestationen

Die Eröffnung auf bayerischer Seite findet am 3. Juni in Marxheim im Landkreis Donau-Ries statt. Der neue Radweg wird zudem ab dem 30. Juni von einer so genannten Lauschtour mit 30 Stationen begleitet, die auch für Sehbehinderte barrierefrei optimiert ist. Ebenfalls neu findet sich auf der dann startenden Webseite samt App unter www.lechradweg.de ein digitaler Reiseassistent, der die Radlerinnen und Radler über die gesamte Strecke mit Informationen zu Unterkünften, Ladestationen für E-Bikes, lohnenswerte Sehenswürdigkeiten und Museen sowie Veranstaltungen informiert.

Digitaler Reiseassistent - auch offline

Der digitale Reiseassistent soll funktionieren wie ein Navigationsgerät, hinterlegte Routen und Etappen können auch offline genutzt werden.

Gefördert wurde das Projekt Lechradweg mit Mitteln aus dem "Interreg-Programm", einem Regionalprogramm der EU zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Dort läuft es unter der Überschrift: "Grenzüberschreitendes Modellvorhaben für E-Mobilität und Digitalisierung im Tourismus".