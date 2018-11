Neuer Landtag: Alterspräsident Markwort sorgt für ersten Lacher

22 Tage nach der bayerischen Landtagswahl ist das neue Parlament am Montag zu seiner ersten Sitzung zusammengekommen. Eröffnet wurde die konstituierende Sitzung vom Alterspräsidenten Helmut Markwort (FDP), dem ältesten Abgeordneten. Bekannt geworden ist Markwort mit dem Ausspruch "Fakten, Fakten, Fakten", der ihn als Chefredakteur das Magazin "Focus" populär gemacht hat. Als Alterspräsident des neuen bayerischen Landtags überzieht der FDP-Mann Markwort am Dienstag die Abgeordneten mit einem Mix aus Fakten und Meinung, der ungewöhnlich für die Eröffnungsrede eines bayerischen Landtags ist.

Politiker: Markworts vierte Berufslaufbahn

Markwort startet damit einen Monat vor seinem 82. Geburtstag seine vierte Berufslaufbahn. Nach Journalist, Unternehmer und Schauspieler mit einem aktuellen Engagement in Mainz ist er jetzt Berufspolitiker. Seine Rede eröffnet die Legislaturperiode. Markwort sorgt darin auch für den ersten protokollierten Lacher der neuen Legislatur, als er "zum Schluss meiner kurzen Rede" sagt.

Ungewöhnlich lange Rede

Tatsächlich hält der am 8. Dezember 1936 in Darmstadt geborene Journalist eine ungewöhnlich lange Rede. Und er packt nach seinem "Fakten, Fakten, Fakten"-Motto viele Zahlen hinein. Er benennt die genaue Zahl der Menschen, die an der Landtagswahl am 14. Oktober teilgenommen haben - "noch niemals zuvor haben so viele Menschen in Bayern in einer Wahl abgestimmt". Und er ordnet die bayerische Verfassung historisch ein - sie sei drei Jahre älter als das Grundgesetz der Bundesrepublik und habe 42 Artikel mehr.

Markwort fordert kontroverse, aber faire Auseinandersetzungen

Doch Markwort hat auch das Bedürfnis, als ältester Abgeordneter einen Appell an die Abgeordneten zu richten. "Dieses Parlament soll ein Musterbeispiel werden für kontroverse, aber faire Auseinandersetzungen", fordert der FDP-Mann. Ein Hinweis, der wohl vor allem den erstmals in den Landtag eingezogenen Abgeordneten der AfD gilt, aber auch den anderen Parteien für ihren Umgang mit der AfD.

FDP suchte dringend einen Kandidaten - und Markwort sagte zu

Dass der in den vergangenen Jahren vor allem durch eine Talksendung im Bayerischen Fernsehen im Freistaat präsente Markwort nun im hohen Alter im Maximilianeum sitzt, ist eher eine Verkettung von Umständen als der erklärte Wille des Publizisten gewesen. Die FDP brauchte dringend einen Kandidaten, weil der eigentlich eingeplante Bewerber zur CSU überlief - da ließ Markwort sich breitschlagen.

Markwort holte mehr als 10 Prozent der Stimmen im Münchner Süden

Doch nachdem der mehrere Jahrzehnte als Chefredakteur verschiedener Medien tätige Markwort einmal zugesagt hatte, gab er für die Liberalen im Freistaat Vollgas. Markwort reihte Termin an Termin, kurvte mit einem "Faktomobil" durch die Gegend und mobilisierte wie ein Junger in den sozialen Medien. Am Ende holte er in seinem Stimmkreis im reichen Münchner Süden mehr als zehn Prozent der Stimmen. Ohne die vielen Markwort-Anhänger wäre die mit 5,1 Prozent der Stimmen in den Landtag eingezogene FDP wohl an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert.

Markwort zeigt sich kampfeslustig

Die FDP in Bayern hat nun also ein zwar altes, aber äußerst agiles Zugpferd. Obendrein ist Markwort auch sehr kampfeslustig: In seiner Rede nimmt er es gleich mal mit den bayerischen Beamten auf. 205 Abgeordneten stünden mehr als 5000 Beamte gegenüber. "Wir sind das Volk, aber unsere Chancen sind nicht gut", sagt Markwort über die Übermacht des Beamtentums. Dabei wünsche er nichts mehr, als dass der Landtag eine "einfache Sprache" pflege und diese nicht vom Beamtendeutsch erstickt werde.

