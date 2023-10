Neuer Landtag: 27 Abgeordnete aus Mittelfranken

Aus Mittelfranken dürfen 27 Politikerinnen und Politiker in den neu gewählten Landtag einziehen. Zwölf von ihnen kommen als direktgewählte Vertreter ihres jeweiligen Stimmkreises ins Maximilianeum. Sie sind – wie schon am Wahlabend berichtet – alle von der CSU. Nun hat der Landeswahlleiter mitgeteilt, welche Politikerinnen und Politiker der anderen Parteien aus Mittelfranken in den Landtag einziehen dürfen. Es handelt sich dabei um Abgeordnete, die über die Landeslisten ins Parlament gewählt wurden.

Wieder drei Mandate für die Freien Wähler

So können die mittelfränkischen Freien Wähler erneut drei Abgeordnete in den Landtag entsenden. Neu ist der 35-jährige Felix Locke aus Lauf an der Pegnitz. Wiedergewählt wurden die mittelfränkische Spitzenkandidatin der Freien Wähler, Gabi Schmidt, aus Uehlfeld und Wolfgang Hauber aus Weißenburg.

Ein Abgeordneter mehr für die AfD

Die AfD stellt diesmal einen Abgeordneten mehr als vorher und kommt damit auf vier. Wiedergewählt wurde Ferdinand Mang aus Rednitzhembach. Neu in den Landtag ziehen aus Ansbach Johannes Meier und aus Nürnberg Elena Roon und Matthias Vogler. Vogler, der im Stimmkreis Nürnberg-Süd antrat, wurde auf der AfD-Liste von Platz 7 auf Platz 4 nach oben gewählt.

Grüne und SPD verlieren je einen Sitz

Für die Bündnis90/Die Grünen ziehen fünf Abgeordnete in den Landtag, einer weniger als zuvor. So treten Verena Osgyan aus Nürnberg, Martin Stümpfig aus Feuchtwangen und der Erlanger Christian Zwanziger ihre jeweils dritte Amtszeit im Maximilianeum an. Für Barbara Fuchs aus Fürth und Sabine Weigand aus Schwabach ist es die Zweite.

Auch die SPD muss sich mit einem Abgeordneten weniger begnügen. So ziehen aus Mittelfranken drei wiedergewählte Sozialdemokraten in den Landtag ein: Arif Tasdelen aus Nürnberg, Horst Arnold aus Fürth und Harry Scheuenstuhl aus Wilhermsdorf im Landkreis Fürth. Scheuenstuhl war in der vergangenen Legislaturperiode nicht dabei. Er saß zuletzt von 2013 bis 2018 im Landtag und wurde auf der SPD-Liste von Platz 7 auf Platz 3 hochgewählt.

Zwölf Direktmandate für die CSU

Die zwölf direkt gewählten Abgeordneten der CSU aus Mittelfranken sind Markus Söder, Joachim Herrmann, Helmut Schnotz, Werner Stieglitz, Andreas Schalk, Petra Guttenberger, Norbert Dünkel, Karl Freller, Volker Bauer, Walter Nussel, Thomas Pirner und Jochen Kohler.