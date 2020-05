Neuer Landrat in Aschaffenburg: Reuter übergibt an Legler

Nach 18 Jahren im Amt hat die Amtszeit des Aschaffenburger Landrats Ulrich Reuter (CSU) geendet. Die symbolische Schlüsselübergabe an seinen Nachfolger Alexander Legler (CSU) fand in Zeiten der Coronakrise allerdings nur amtsintern und ohne große Feier statt. Das teilte das Landratsamt mit.

Legler hat bei der Kommunalwahl die Mehrheit geholt

"Bei meinem Nachfolger weiß ich den Landkreis in guten Händen. Das macht mir den Abschied etwas leichter", so Reuter. Legler kündigte an, dass er sich "mit ganzer Kraft, viel Freude und Leidenschaft" für den Landkreis einsetzen wolle. Der 42-jährige Jurist hat bei der Kommunalwahl am 15. März 58,11 Prozent der Stimmen geholt und sich damit im ersten Wahlgang gegen seine drei Mitbewerber durchgesetzt. Bislang war er Bürgermeister in Alzenau im Landkreis Aschaffenburg. Seit 2002 ist er dort im Stadtrat.

Reuter wechselt zum bayerischen Sparkassenverband

Ulrich Reuter war nach drei Wahlperioden nicht mehr bei der Wahl angetreten. Am 1. Januar 2021 tritt er sein neues Amt als Präsident des bayerischen Sparkassenverbands an. Bis dahin wird er an der Technischen Hochschule Aschaffenburg Vorlesungen halten. Und: "Haus, Garten, das Büro zuhause bedürfen dringend einer Befassung", sagte er im BR-Interview.

Klinikum Aschaffenburg-Alzenau eines von Reuters großen Themen

In seinen 18 Jahren als Landrat hat der Jurist und Betriebswirt die Fusion des Klinikums Aschaffenburg-Alzenau maßgeblich mitgestaltet und sich für die Infrastruktur der Region stark gemacht, für eine Anbindung ans Rhein-Main-Gebiet. An seinen Nachfolger übergibt er dennoch eine Baustelle – das Landratsamt wird aktuell für 15 Millionen Euro erweitert und saniert.

Corona-Krise wird Reuter weiterhin beschäftigen

Die Corona-Pandemie hat den 57-Jährigen die letzten Wochen seiner Amtszeit auf Trab gehalten und sie wird auch seinen beruflichen Neuanfang prägen. "Jetzt geht es zunächst mal darum, die Wirtschaft am Laufen zu halten und die Betriebe mit Liquidität auszustatten. Dass das gelingt, ist eine große Herausforderung für die Politik, aber auch für die Finanzindustrie. Daran müssen die Sparkassen ganz intensiv mitwirken, weil wir diejenigen sind, die die Mittelständler vor Ort kennen, die kleinen Unternehmen und Handwerksbetriebe seit Jahrzehnten begleiten. Die wollen wir natürlich auch durch diese Krise begleiten", so Reuter.

