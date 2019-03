Neuer Kurs für Priester nach Missbrauchsstudie

Das Angebot richte sich an Welt- und Ordenspriester, die vor zehn bis 20 Jahren ihre Weihe empfangen haben, heißt es in einer Pressemitteilung. Hintergrund des neuen Angebots seien unter anderem die Ergebnisse der jüngsten Missbrauchs-Studie gewesen. "Nicht wenige Priester haben den Eindruck, in der gegenwärtigen Situation alleine gelassen zu werden. Wichtige Bedürfnisse – nach Wertschätzung, Anerkennung, Beziehung, Nähe, Beheimatung – bleiben unerfüllt", erklärt Leiter Ruthard Ott.

Studie als Impuls für neues Angebot

Bei der Planung des neuen Angebots seien auch präventive Vorschläge der Forscher der MHG-Studie eingearbeitet worden. Dort wird etwa zu einer lebenslangen professionellen Begleitung von Priestern im Hinblick auf die eigene Emotionalität und Sexualität geraten. Wöchentliche Schwerpunktthemen fokussieren unter anderem Überforderung und Selbstfürsorge, die eigene sexuelle Identität und Orientierung, sowie missbräuchliches Verhalten und Suchtgefährdung. "Wir möchten im Rahmen des Kurses die Selbsterfahrung und Selbstreflektion anregen", sagt Corinna Paeth, Psychotherapeutin aus dem Recollectio-Haus.

Umgang mit Gefühlen lernen

Im Kurs werden die Teilnehmer motiviert, sich belastenden Gefühlszuständen und Erfahrungen zu widmen. Das Angebot will Priester stärken, um mit dem Vertrauensverlust in die Seelsorge besser umgehen zu können. Neben psychologischen und geistlichen Einzelgesprächen soll auch der Austausch in der Gruppe mit anderen Priestern in ähnlichen Lebenssituationen gefördert werden. Geistliche und psychologische Workshops, Kamingespräche, Entspannungsübungen, Ausflüge und gemeinsame Eucharistiefeiern sind weitere Inhalte. Der erste Kurs findet vom 2. September bis 12. Oktober 2019 statt.

Abtei Münsterschwarzach

Das Recollectio-Haus ist eine Einrichtung der Abtei Münsterschwarzach. Es will Priestern, Ordensleuten sowie Mitarbeitern in der Seelsorge die Möglichkeit geben, sich körperlich, psychisch und geistlich-spirituell zu sammeln und für die pastorale Rolle und Aufgabe zu stärken.