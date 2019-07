Damit zusätzlich zu Geschäften auch Wohnungen auf dem Areal mitten in der Hofer Innenstadt gebaut werden können, hat der Hofer Stadtrat einen neuen Flächennutzungsplan und auch einen neuen Bebauungsplan auf den Weg gebracht. Durch diese Planungsänderungen verzögert sich der Baustart für das umstrittene Einkaufszentrum mitsamt städtischem Busbahnhofs erneut: Der Investor, die Activ-Group aus Baden-Württemberg, hofft nun Ende 2020 mit dem Bau beginnen zu können.

Investor: keine "Galerie" ohne Wohnungen

Schon bei der ersten Vorstellung des neuen Konzepts im April 2019 hatte Activ-Geschäftsführer Hans-Jürgen Birk vor den Kommunalpolitikern betont, dass sein Unternehmen rund 50 Millionen Euro in Hof investieren wolle. Gleichzeitig gab er den bisherigen Plänen der "Hof-Galerie" als reines Einkaufszentrum aber keine Chance, sondern nur mit einer zusätzlichen Nutzung für Wohnungen.

Wie Hofs Presse-Sprecher Rainer Krauß im BR-Gespräch sagte, ziehen Stadt und Investor an einem Strang, um die seit 2017 brachliegende Fläche möglichst zügig wieder bebauen zu können. "Man fängt jetzt natürlich nicht gänzlich bei Null an. Es gibt ja schon Vorplanungen", so Krauß.

Übergangslösung bleibt vorerst

Durch die Umplanungen bei der "Galerie" werden die Hofer wohl auf längere Zeit noch mit einer Übergangslösung für den städtischen Busbahnhof leben müssen. Er wurde 2017 von dem alten Einkaufszentrum "Zentralkauf", das bereits seit 2007 leer stand, vorübergehend auf mehrere Straßen in der Hofer Innenstadt verteilt.