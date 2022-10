Neuer Integrationsrat in Nürnberg gewählt

In Nürnberg ist ein neuer Integrationsrat gewählt worden. Die Stadt hat am Dienstagmittag die vorläufigen Wahlergebnisse veröffentlicht. Daraus geht ein 30-köpfiges Gremium aus Bürgerinnen und Bürgern mit Migrationshintergrund hervor, das sich künftig um die Belange dieses Teils der Stadtbevölkerung kümmern soll. Ziel sei es, "deren Lebensverhältnisse zu verbessern und das friedliche und gleichberechtigte Zusammenleben in der Stadt zu fördern", heißt es in einer Mitteilung aus dem Nürnberger Rathaus.

Nürnberger Integrationsrat: Männer-Frauen-Verhältnis ausgeglichen

Gülay Incesu-Asar von der Geschäftsstelle des Integrationsrates sagte dem BR, es sei besonders wichtig, dass der Integrationsrat breit aufgestellt sei, damit alle Menschen mit Migrationshintergrund fair vertreten werden könnten. Sie freue sich besonders darüber, dass das Geschlechterverhältnis im neu gewählten Nürnberger Rat mit 16 Männern und 14 Frauen recht ausgeglichen sei.

Breit aufgestellt: Verschiedene Gruppen vertreten

Die neuen Vertreterinnen und Vertreter werden bei der Wahl-Bekanntgabe in unterschiedliche Gruppen aufgeteilt: So besteht der Nürnberger Integrationsrat aus Menschen mit Migrationshintergrund innerhalb der EU sowie den Gruppen "Europa ohne EU", "Afrika, Asien, Amerika, Ozeanien" und "Aussiedler/innen".

Im neuen Integrationsrat sitzen Männer und Frauen aus 19 Herkunftsländern. Die Verteilung stellt sich laut den vorläufigen Ergebnissen folgendermaßen dar: Fünf Personen aus Rumänien, vier aus der Türkei, drei aus Kasachstan, jeweils zwei aus der Ukraine und aus Polen sowie jeweils eine Person aus Afghanistan, Aserbaidschan, Äthiopien, Bangladesch, Belarus, Dschibuti, El Salvador, Griechenland, Italien, Lettland, Moldawien, Montenegro, Russland und Syrien. Der jüngste Gewählte ist 23, der älteste 78 Jahre alt.

Niedrige Wahlbeteiligung in Nürnberg

Nach Angaben der Stadt hat fast die Hälfte der Bürger Nürnbergs einen Migrationshintergrund. Zum 31. Dezember 2021 lebten 131.813 Ausländer in der Stadt, dazu noch 123.496 Deutsche mit Migrationshintergrund. Für die Wahl gab es diesmal erstmals reservierte Mandate für Menschen, die seit 2015 in Nürnberg eine neue Heimat gefunden haben. Insgesamt hatten sich 78 Menschen für den Integrationsrat beworben. Die Wahlbeteiligung lag bei 3,5 Prozent.

"Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit dem neu gewählten Rat für Integration und Zuwanderung“, wird Oberbürgermeister Marcus König (CSU) in einer Mitteilung der Stadt zitiert. Allerdings habe er sich, auch für die Kandidierenden, eine höhere Wahlbeteiligung gewünscht. Am Wahltag waren laut Stadt etwa 200.000 Personen wahlberechtigt.

Endgültiges Wahlergebnis steht noch aus

Das Wahlergebnis ist bis zur Sitzung des Wahlausschusses am 13.10.2022 vorläufig. Nach dessen Entscheidung wird das endgültige Ergebnis durch den Wahlleiter bekanntgegeben.

Die Wahl fand bereits am Sonntag (09.10.22) statt, wahlberechtigt waren alle volljährigen Nürnbergerinnen und Nürnberger mit Migrationshintergrund. Der Integrationsrat wird alle sechs Jahre gewählt.