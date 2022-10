Neuer Integrationsrat: Fast jeder zweite Nürnberger darf wählen

In Nürnberg wird am Sonntag ein neuer Integrationsrat gewählt. Dieses 30-köpfige Gremium besteht aus Bürgern mit Migrationshintergrund und kümmert sich um die Belange dieses Teils der Stadtbevölkerung. Ziel sei es, "deren Lebensverhältnisse zu verbessern und das friedliche und gleichberechtigte Zusammenleben in der Stadt zu fördern", heißt es in einer Mitteilung aus dem Nürnberger Rathaus.

Hälfte der Nürnberger hat Migrationshintergrund

Nach Angaben der Stadt hat fast die Hälfte der Bürger Nürnbergs einen Migrationshintergrund. Zum 31. Dezember 2021 lebten 131.813 Ausländer in der Stadt, dazu noch 123.496 Deutsche mit Migrationshintergrund. "Nürnberg ist eine wachsende Stadt, die immer bunter, vielfältiger und internationaler wird", so Oberbürgermeister Marcus König (CSU). "Wir brauchen einen starken Integrationsrat als starke Stimme der zugewanderten Menschen".

Wahl findet alle sechs Jahre statt

Für die Wahl wird es auch erstmals reservierte Mandate für Menschen geben, die seit 2015 in Nürnberg eine neue Heimat gefunden haben. Insgesamt bewerben sich 78 Personen für den Integrationsrat. Der Integrationsrat wird alle sechs Jahre gewählt. Wahlberechtigt sind volljährige Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund. Die Ergebnisse werden im Laufe der kommenden Woche veröffentlicht.