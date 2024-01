Neuer IHK Schwaben-Präsident kritisiert Bahnstreik scharf

Der neue Präsident der Industrie- und Handelskammer Schwaben, Reinhold Braun, übte im Bayerischen Rundfunk scharfe Kritik am aktuellen Streikaufruf der Bahngewerkschaft GDL: "Das ist eine Katastrophe für Berufspendler und Produktionsunternehmen". Deren Mitarbeiter könnten nicht einfach ins Homeoffice wechseln.

Fatal sei für die Betriebe auch, dass viele auf den Transport von Waren und Material per Güterwaggons angewiesen seien. "Da ist die Gefahr groß, dass Lieferketten reißen", mit enormen wirtschaftlichem Schaden. Brauns Appell lautet daher: "Einigt euch!"

IHK-Präsident: Schwäbische Wirtschaft "gut ausgestellt"

Der 58-jährige Reinhold Braun ist am 16. Januar zum Präsidenten der IHK Schwaben gewählt worden. Er folgte auf Gerhard Pfeifer, der nach dem Tod von Andreas Kopton die IHK Schwaben geführt hatte. Braun hält die schwäbische Wirtschaft für gut aufgestellt. Der Branchenmix aus Industrie, Handel und Dienstleistung sei die Stärke der Region. Um zukunftsfähig zu bleiben, müsse sich trotzdem viel ändern, meint der Unternehmer aus Zusmarshausen.

Forderungen des neuen IHK Schwaben-Präsidenten

Die Unternehmen in Schwaben bräuchten bezahlbare Energiepreise und vor allem aber endlich einen großen Wurf in Sachen Entbürokratisierung, sagte Braun. Der Einsatz von Ki-Lösungen könne dabei helfen, den Personalmangel auszugleichen und Deutschland international wieder nach vorne bringen. Braun will aber auch mehr Möglichkeiten für Menschen, die in der Rente nebenher noch arbeiten möchten oder nach der Elternzeit wieder durchstarten wollen.

Die Export-Region Schwaben müsse weltoffen bleiben und könne auf Mitarbeiter aus dem Ausland nicht verzichten. Sogenannte Remigrationsforderungen hält der neue IHK-Präsident für "indiskutabel".