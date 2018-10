Neuer Hubschrauber "Christoph 14" in Traunstein übergeben

Der neue "Christoph 14" stammt aus der Produktion von Airbus und ersetzt nach zehneinhalb Jahren den am Luftrettungszentrum in Traunstein stationierten alten Rettungshubschrauber "Christoph 14".

Mehr Leistung, weniger Lärm

Der neue "Christoph 14" hat eine bessere Leistung und kann bis zu 230 Kilometer pro Stunde schnell fliegen. Er hat längere Rotorblätter - und wie von der Bergwacht gewünscht - eine elektrische Seilwinde mit einem 90 Meter langen Stahlseil für schwierige Rettungseinsätze im Hochgebirge, wie zum Beispiel am Watzmann. Die neue Seilwinde hat eine Hebekraft von rund 280 Kilogramm. Bisher war "Christoph 14" mit einem Bergetau ausgestattet. Der Traunsteiner Rettungshubschrauber wird von Piloten der Bundespolizei geflogen, insgesamt wechseln sich sechs Piloten ab. Mit an Bord ist erstmals auch ein Inkubator für Neugeborene, der von dem Traunreuter Unternehmen Heidenhain für 135.000 Euro gestiftet wurde. Durch eine verbesserte Triebwerksleistung und die damit verbundene höhere Flugsicherheit ist der neue Hubschrauber besonders für Einsätze in Höhen- und Bergregionen geeignet. Obwohl er leistungsfähiger ist als sein Vorgänger, macht er weniger Lärm. Dies ist vor allem in dicht besiedelten Gebieten von Bedeutung.

Übergabe bei Festakt

Das Bayerische Rote Kreuz ist Betreiber dieser Luftrettungsstation, der Bund stellt die Einsatzmaschine sowie die Piloten. Bundesinnenminister Horst Seehofer hat den neuen Hubschrauber bei einem Festakt in Traunstein vor zahlreichen geladenen Gästen an den bayerischen Innenminister Joachim Herrmann übergeben. Der orangefarbene "Christoph 14" wurde im Hangar am Dach des Traunsteiner Klinikums gesegnet und damit offiziell eingeweiht. Horst Seehofer sagte bei der Übergabe:

"Der Bund wird auch weiterhin seinen Beitrag im komplexen System der Luftrettung leisten und dieses im Zusammenwirken mit den Ländern aktiv weiterentwickeln." Horst Seehofer, Bundesinnenminister

In seiner Rede bedankte sich Seehofer bei den Rettungskräften, den Piloten, der Bergwacht, dem medizinische Personal und den Ehrenamtlichen. Ohne ihr Engagement sei der beste Hubschrauber wertlos, so Seehofer.

Seit mehr als 40 Jahren im Einsatz

Der Rettungshubschrauber "Christoph 14" ist seit über 40 Jahren im Einsatz, insgesamt wurden mehr als 50.000 Einsätze geflogen, um Menschenleben zu retten. Der Traunsteiner Landrat Siegfried Walch ist dankbar für die siebeneinhalb Millionen Euro teure Hubschrauber-Anschaffung durch den Bund:

"Wir sind eine Region, die durch die Alpen und durch die großen Distanzen, die überwindet werden müssen, eine ganz schwierige Rettungssituationen hat. Dabei geht es um Minuten und Sekunden. Der neue Hubschrauber ist für uns ein Meilenstein, und wir sind unheimlich froh, dass die Übergabe erfolgt ist." Siegfried Walch, Landrat Traunstein.

Im Frühjahr kommenden Jahres soll ein weiterer hochmoderner, leistungsfähiger Zivilschutzhubschrauber an das Luftrettungszentrum in Kempten übergeben werden.