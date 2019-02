Neuer Haushalt der Stadt Lohr: "2019 ein Jahr zum Luftholen"

Den städtischen Etat von 49,61 Millionen Euro hat der Lohrer Stadtrat mit 15 zu 9 Stimmen abgesegnet. Die Gegenstimmen kamen vor allem aus den Reihen der CSU-Fraktion. Das aktuelle Haushaltsjahr ist zwar nicht mehr so angespannt wie zuletzt, große Sprünge kann Lohr aber auch weiterhin nicht machen.

700.000 Euro für neues Baugebiet

Die erheblich höheren Schlüsselzuweisungen von immerhin 1,4 Millionen Euro und um drei Millionen Euro erhöhte Gewerbesteuern bescheren der Stadt jedoch "ein Jahr zum Luftholen", so Stadtkämmerer Uwe Arnold. Deshalb werden die Rücklagen mit 1,2 Millionen Euro wieder aufgefüllt, aber es wird auch behutsam investiert: 700.000 Euro gehen in das neue Baugebiet südlich der Steinfelder Straße.

Lohrer Stadtrat: zunächst keine Neuverschuldung

Mit den Maßnahmen sollen Bürger an die Stadt gebunden werden, denn die Beteiligung an der Einkommenssteuer ist mit 11,3 Millionen Euro die wichtigste Einnahmequelle. Auch in den Breitbandausbau sollen Gelder fließen, insgesamt 330.000 Euro. Ein wichtiges Ziel bis 2022 hat der Stadtrat ausgegeben: keine neuen Kredite aufnehmen.