Neuer Glanz nach Corona – das "Dilli" nutzt die Pandemie

Es sind ungewöhnliche Zeiten im "Dilli", dem kleinen Kino im Norden des Dillinger Stadtkerns – nicht nur wegen der Corona-Beschränkungen, sondern auch, weil zur Zeit viele Mitarbeiter ungewohnte Arbeiten verrichten. So kommt es schon mal vor, dass Filmvorführer Benjamin Engelhart im Kinosaal kniet, Leerrohre verlegt und Kabel zieht. Aber Umbau macht Spaß und ist mal was Anderes in diesen Zeiten, so Engelhart.

Renovierung bei wenigen Besuchern

Mit "diesen Zeiten" meint Benjamin Engelhart natürlich die Pandemie. Und von der wollen sich Kinobesitzerin Claudia Mayr und ihr Mann Andreas Penthaler nicht unterkriegen lassen. Stattdessen nutzen sie die Zeit, in der nur wenige Besucherinnen und Besucher den Weg ins Kino finden würden. Denn wenn eh kaum jemand kommt, ist das die perfekte Gelegenheit für eine Renovierung.

Seniorchef: "So schwer hatten wir es nie!"

Denn auch ein Kino braucht immer mal einen neuen Anstrich, das wissen auch Seniorchef Bernd Mayr und seine Frau Charlotte. "Wir sind fertig" – diesen Satz gab es für die beiden nie. Stattdessen wurde immer wieder umgebaut, erneuert und in neue Anlagen und Sitze investiert. Trotzdem meinen Bernd und Charlotte Mayr: So schwierig, wie für ihre Nachfolger, war es für sie nie.

Autokino rettete den Betrieb im Sommer

Über den Sommer haben sich Claudia Mayr und ihr Mann Andreas Penthaler mit einem Autokino gerettet. Weil sie in ihrem Kino nicht nur Blockbuster zeigen, sondern auch Filme, die nur ein kleineres Publikum interessieren, wurden sie schon oft ausgezeichnet. Das zahlt sich jetzt aus: Für den Umbau bekommen sie nun Zuschüsse von der bayerischen Filmförderungsanstalt. Einfach war die Entscheidung für die Renovierung trotzdem nicht. Doch Claudia Mayr sagt ganz klar: "Meine Familie liebt Kino und wir geben Vollgas, auch wenn es schwierig wird."

Bewegte Geschichte seit 80 Kino-Jahren

Und schwierig wurde es oft genug: Seit über 80 Jahren ist das Dillinger Kino in Familienbesitz. Claudias Großvater hat es schon vor dem Zweiten Weltkrieg geführt. 1949 wurde es wiedereröffnet, mit dem Film "Eine rauschende Ballnacht".

Charlotte und Bernd Mayr haben das Kino dann in den 1990er-Jahren erweitert und quasi fest mit Dillingen verbunden: Ein Teil der Stadtmauer bildet seitdem die Wand eines Kinosaals. Und genauso eng wie die Stadtmauer sind auch die Dillinger mit ihrem Kino verbunden, schätzen das Traditionskino – so manch einer erinnert sich an den ersten Kuss dort in den kuscheligen Kinosesseln.

Bundespremiere von "Sister Act" in Dillingen

Sein größter Coup gelang Bernd Mayr 1992, als er die Bundespremiere des Films "Sister Act" nach Dillingen holte. Auslöser war eine Wette mit dem Verleiher: Der sagte Mayr damals, dass er die Deutschlandpremiere nach Dillingen bringen würde, wenn Mayr echte Nonnen ins Kino brächte. Die Dillinger Franziskanerinnen machten mit und so fand die Premiere von "Sister Act" in Dillingen statt – und ein Saal war nur mit Klosterschwestern besetzt.

Neue Technik mit altem Charme

Die Fotos dieses Tages werden nach der Renovierung wieder ihren Platz im Kino finden. Denn der Charme, den die Dillinger lieben, soll erhalten bleiben. Die Wandleuchten bekommen so etwa neue LED-Lampen, die bunten Lampenschirme bleiben aber. Komplett erneuert wird dagegen die Bestuhlung, die Sitze werden neu angeordnet. Einen Monat haben sich Claudia Mayr und ihr Mann für die Renovierung noch gegeben: Ende Februar ist die Wiedereröffnung geplant.