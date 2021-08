Neuer Gipfel-Knigge aus dem Oberallgäu

Das Zentrum Naturerlebnis Alpin in Obermaiselstein im Landkreis Oberallgäu stellte heute seinen neuen Gipfel-Knigge vor. Genau der richtige Zeitpunkt, weil der Run auf die Allgäuer Berge unvermindert anhält. Der Gipfel-Knigge richtet sich an alle, die vielleicht zum ersten Mal in den Bergen sind und nicht so richtig wissen, wie sie sich verhalten sollen. Und an die, die sich bisher nicht so richtig Gedanken gemacht haben, was ihr Verhalten für Tiere, Pflanzen und andere Wanderer bedeutet.

Lehrreicher Spaß für Familien

Zielgruppe sind vor allem Familien und Kinder. Deshalb gibt es den Knigge auch als Wimmelbild-Plakat, zum selber ausmalen. Ansonsten passt der Knigge, der das Format eines Pixi-Buchs hat, in jeden Rucksack.

Knigge bald auch in Oberbayern

Verantwortlich für den Ratgeber für richtiges Verhalten in der Natur sind zwei Rangerinnen des Naturparks Nagelfluhkette. Dem Umweltministerium hat das Konzept so gut gefallen, dass der Knigge bald auch in oberbayerischen Touristengemeinden zu erhalten sein wird. Ab sofort gibt es ihn kostenlos in den Tourist-Infos im Allgäu, die erste Auflage beträgt 30.000 Stück.