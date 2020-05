Neuer Gesetzesentwurf: Aus für Windpark Wargolshausen?

Der Bayerische Landtag berät heute in erster Lesung über eine Neufassung der Bauordnung für die Genehmigung von Windrädern. Konkret geht es darum, ob bereits genehmigte, aber noch nicht aufgestellte Anlagen fertiggestellt oder abgerissen werden müssen. Die Betreiber befürchten ebenso wie die Grünen, dass ihr Windpark den neuen Regeln zum Opfer fallen wird. Es geht um Windräder, die schon vor der 10H-Abstandsregel in Bayern geplant waren, sich dann aber unter anderem durch Klagen verzögert haben, so dass die ursprünglich geplanten Anlagentypen nicht mehr lieferbar waren. Zehn von 13 dort geplante Anlagen im Landkreis Rhön-Grabfeld sind bereits im Bau, die riesigen Fundamente gegossen und mit mehreren hundert Tonnen Stahl bewehrt.

Windparkruine droht

Rund sechs Millionen Euro haben die Betreiber bereits investiert, ein Rückbau der Anlagen würde weitere Millionen kosten, schätzt Betreiber Jürgen Rüth. "Das würde unseren finanziellen Rahmen komplett sprengen und den Ruin bedeuten", sagt Rüth. Auch der Bürgermeister von Wülfershausen Wolfgang Seifert (CSU) unterstützt den Bau der Windkraftanlagen. "Ich möchte nicht der erste bayerische Bürgermeister sein, der eine Windparkruine auf seinem Gemeindeland hat", so Seifert. Der Sprecher der Bürgerinitiative gegen den Windpark, Bert Kowalzik, möchte sich derzeit nicht zum Projekt oder dem Gesetzesentwurf äußern.

Weitere Projekte in Unterfranken betroffen

Der Gesetzesentwurf von CSU und Freien Wählern, der am Mittwoch in den Bayerischen Landtag eingebracht werden soll, sieht vor, dass nur solche Projekte genehmigt werden, die schon jetzt fertig gebaut worden sind. Von den 30 Windrädern, um die es geht, blieben damit zwei Drittel auf der Strecke, kritisierte der Grünen-Landtagsabgeordnete Martin Stümpfig. Neben dem Windpark bei Wargolshausen geht es in Unterfranken auch um zwei geplante Windräder bei Erlenbach im Landkreis Main-Spessart.