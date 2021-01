Neuer Generalvikar im Bistum Regensburg

Der Generalvikar des Bistums Regensburg, Michael Fuchs, will im September 2021 sein Amt niederlegen. In einer Mitteilung des Bistums heißt es, dass Fuchs nach 15 Jahren im Amt nochmals die Leitung einer Pfarrei übernehmen will. Der 55-Jährige wird ab September Pfarrer der Pfarrei St. Wolfgang in Regensburg.

Bischof von Wunsch des Generalvikars überrascht

Die Bitte des Generalvikars habe den Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer erst überrascht, aber nach einigen Tagen Bedenkzeit habe er dann eingewilligt, heißt es weiter. "Ich sehe in seinem Wunsch in die Pfarrseelsorge zurückzukehren den Ausdruck einer priesterlichen Berufung, die ihre wesentliche Aufgabe im unmittelbaren seelsorglichen Dienst für die Menschen erkennt“, so Voderholzer. Fuchs sei dem Bischof stets ein kompetenter Ratgeber gewesen, insbesondere bei der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle bei den Regensburger Domspatzen.

Roland Batz wird Nachfolger

Nachfolger wird zum 1. September Domkapitular der 56-jährige Roland Batz. Er war von 2012 bis 2017 Caritas-Direktor. Seither ist Batz als Vorsitzender des Diözesancaritasverbandes und der Katholischen Jugendfürsorge tätig.