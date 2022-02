Neuer Freizeitpark in Plech: Investor für Wunderland gefunden

Es gibt völlig neue Pläne für das "Fränkische Wunderland" in Plech im Landkreis Bayreuth. Offenbar hat die Gemeinde einen neuen Investor gefunden. Die bisherige Pächterin wurde von den neuen Entwicklungen überrascht. Bereits für den 7. März ist eine Gemeinderatsitzung geplant. In diesem Rahmen soll ein Bebauungsplan für einen Freizeitpark beschlossen werden, bestätigte Plechs Bürgermeister Karlheinz Escher (Freie Wähler) dem BR am Donnerstag. Am Tag darauf ist für 12 Uhr eine Pressekonferenz geplant. Dann werden das Konzept des Freizeitparks und der neue Investor der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

"Wunderland Plech": Neuer Investor gefunden

Bislang wollte der Bürgermeister nur verraten, dass der neue Investor "von außerhalb" komme. Zuvor hatte die Gemeinde versucht, zusammen mit der bisherigen Pächterin Birgit Hübner das "Wunderland" in Plech zu revitalisieren. Vertraglich ist die Gemeinde nicht mehr an Hübner gebunden. Der Vertrag lief Ende des Jahres aus, wie der BR berichtete. Sie hätten jahrelang auf ein konkretes Konzept gewartet, begründet Escher die Kehrtwende.

Bisherige Pächterin "geplättet"

Für Birgit Hübner kommt das überraschend. Seit sieben Jahren habe sie dafür gekämpft, sagte Hübner auf Nachfrage dem BR. Von der neuen Entwicklung sei sie "geplättet". Sie gehe davon aus, dass es schon seit längerem Verhandlungen zwischen der Gemeinde und dem neuen Investor gebe. Ihrer Meinung nach gebe es nach wie vor einen Pachtvertrag zwischen ihr und der Gemeinde für das Gelände und auch das Hausrecht habe sie noch.

Einseitig kündbarer Pachtvertrag wurde angeboten

Eigentlich hätte Ende des vergangenen Jahres über die Wiedereröffnung des Freizeitparks eine Entscheidung fallen sollen. Dafür hatte Hübner noch einmal alle Gemeinderäte vor Ort geladen und ihr Pläne vorgestellt. Im Sommer 2022 wollte sie erste Teile des Parks wieder öffnen. Im Anschluss sei ihr ein Pachtvertrag vorgelegt worden, der innerhalb von drei Monaten einseitig gekündigt werden könne.

Zustand der Gebäude immer schlechter

Derzeit hat sie auf dem Gelände ihre Pferde stehen und bietet die Kulissen der "Geisterstadt" für Fotografen an. Seit Jahren wird das "Wunderland Plech" als "Lost Place" gerne für besondere Events gebucht. Von der Kehrtwende habe sie nicht durch den Bürgermeister erfahren, sondern aus der Presse, so Hübner. Das "Fränkische Wunderland" wurde 2013 geschlossen. Seitdem wird der Zustand der Gebäude immer schlechter.