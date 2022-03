Neuer Fliegerbombenfund? - Regensburg droht nächste Evakuierung

Wegen eines möglichen Bombenfunds im Süden von Regensburg droht ab Donnerstagmittag eine große Evakuierungsmaßnahme. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Es wären aber vor allem Gewerbebetriebe betroffen.

Fundkörper wird am Donnerstag ausgegraben

Bei Sondierungsmaßnahmen entlang der Baustelle auf der A3 bei Regensburg ist möglicherweise erneut eine Fliegerbombe gefunden worden, wie es in der Mitteilung vom Dienstag heißt. Die Fundstelle im Süden von Regensburg soll demnach am Donnerstagvormittag geöffnet werden. Sollte es sich tatsächlich um einen Sprengkörper handeln, werde man diesen umgehend entschärfen, teilte die Stadtverwaltung weiter mit. Dann müssten allerdings die umliegenden Wohn- und Gewerbegebiete evakuiert werden.

Evakuierung beträfe vor allem Gewerbebetriebe

Die Stelle, an der Blindgänger liegen könnte, befindet sich im Stadtsüden zwischen den Autobahnanschlussstellen Regensburg-Universität und Burgweinting. Eine Evakuierung würde einen Radius von 500 Metern rund um die Fundstelle betreffen. In dieser Gegend liegen den Angaben zufolge nur 25 Wohnhäuser, dafür sind dort aber zahlreiche Gewerbebetriebe sowie einige große Fach- und Verbrauchermärkte angesiedelt. Außerdem gibt es dort auch Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen, die dann geschlossen werden müssten. Anwohner und Firmen sollten sich in jedem Fall darauf einstellen, dass das Gelände am Donnerstag ab 13.30 Uhr geräumt werden muss, heißt es weiter.

A3 müsste gesperrt werden

Auch die A3 müsste während der Entschärfungsarbeiten auf einer Länge von rund sieben Kilometern zwischen der Anschlussstelle Burgweinting und dem Autobahnkreuz Regensburg für beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Davon wäre auch die Autobahnanschlussstelle Regensburg/Universität betroffen.

Immer wieder Bombenfunde

Im Süden von Regensburg werden immer wieder Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Der Stadtteil war im Jahr 1944 von den Alliierten bombardiert worden. Wegen des derzeit laufenden Ausbaus der A3 wird das Gelände immer wieder von Spezialisten auf Blindgänger untersucht. Seit Beginn der Bauarbeiten 2018 gab es bereits eine Vielzahl von Bombenfunden und Evakuierungen.