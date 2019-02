Fischerei-Freizeitpark am Eixendorfer Stausee geplant

Ein großer, begehbarer Holzfisch, ein kleines Fischerdorf mit Mini-Museum und ein Ruheareal sollen am Eixendorfer Stausee bei Neunburg vorm Wald entstehen. Im neuen Freizeitpark sollen heimische Fischarten vorgestellt werden. Das teilte das Landratsamt Schwandorf heute mit. Viele Ideen für den Park kamen aus der Bevölkerung.

Kosten: Über 300.000 Euro

Der Steuerkreis der Fischereilichen Lokalen Aktionsgruppe Karpfenland Mittlere Oberpfalz hat den Park auf seiner jüngsten Sitzung mit Landrat Thomas Ebeling (CSU) befürwortet. Die Kosten belaufen sich auf über 300.000 Euro. Der Europäische Meeres- und Fischereifonds soll etwa 185.000 Euro Fördermittel beisteuern. Noch ist unklar, ab wann die Bauarbeiten beginnen sollen.

Beliebter See bei Anglern und Sportlern

Der Eixendorfer Stausee ist bei Anglern für seinen Raubfischbestand bekannt. Größere Hechte und Zander sind offenbar keine Seltenheit, aber auch Karpfen, Rapfen, Barben und weitere Fischarten leben hier. Der See ist auch ein beliebtes Ziel für Wassersportler, Camper und Wanderer. Er ist durch das Aufstauen der Schwarzach entstanden.

Fischereipark auch in Wackersdorf

Nicht mal eine halbe Stunde entfernt gibt es noch einen Park, der sich mit Fischerei beschäftigt. Der Erlebnispark Wasser – Fisch – Natur in Wackersdorf am Murner See umfasst fünf Teiche. Vor allem die Karpfenzucht, welche in der Oberpfalz eine langjährige Tradition hat, wird beleuchtet.