Neuer Fernradweg "Vom Main zur Zenn" verläuft durch Franken

Ein Teil der neuen Fernradstrecke "Vom Main zur Zenn" verläuft auch durch den Landkreis Fürth, wo er in Stadeln endet. Am Dienstag stellte der Fürther Landrat Matthias Dießl die Route in Langenzenn vor. Im Landkreis führt der Radweg durch Veitsbronn, Langenzenn und Wilhermsdorf. Das Projekt ist eine Kooperation der Landkreise Fürth, Kitzingen und Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim.

Fernradweg führt an idyllischen Weinorten vorbei

Durch die gemeinsame Vermarktung des Fernradwegs soll die Radstrecke weiter aufgewertet werden, heißt es in einer Mitteilung des Landkreises Fürth. Radfahrer sollen auf dem Weg "Vom Main zur Zenn" sowohl kulturelle als auch kulinarische Eindrücke entlang der Strecke sammeln können, zum Beispiel in den idyllischen Weinorten der Mittelfränkischen Bocksbeutelstraße. Sie sollen aber auch einfach die Natur genießen können, beispielsweise in den ausgedehnten Waldbeständen des Naturparks Steigerwald.

Radweg "Vom Main zur Zenn" gut vernetzt

An dem Projekt habe sich der Landkreis Fürth sehr gerne beteiligt, so Landrat Dießl: "Wir hoffen auf viele Radler, die dadurch unseren Landkreis kennenlernen." Der Radweg sei durch die vielen Bahnstationen entlang der Strecke hervorragend in den Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) eingebunden und mit weiteren Fernradwegen und Themenrunden vernetzt, so Dießl weiter. Eine durchgehende Beschilderung nach neuestem Stand sorge außerdem für "angenehmes Radelvergnügen".