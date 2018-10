Neuer Eigentümer: Fürther Hauptbahnhof soll saniert werden

Der Fürther Immobilienunternehmer Philipp Streng ist der neue Eigentümer des Fürther Hauptbahnhofs. Er will nun in enger Abstimmung mit der Stadt und den Denkmalschutzbehörden im kommenden halben Jahr ein genaues Konzept für die Renovierung des 1865 gebauten Hauptbahnhofs erstellen. Bis 2021 sollen die Arbeiten dann abgeschlossen sein, so Streng. Über die Höhe des Kaufpreises sei mit der Bahn Stillschweigen vereinbart worden.

Abriss keine Option

Die Sanierung des Hauptbahnhofs steht in Fürth bereits seit 2007 auf dem Plan. Die finalen Gespräche zum Verkauf zwischen dem neuen Eigentümer und der Bahn zogen sich mehr als drei Jahre lang hin. Entgegen früherer Pläne der Deutschen Bahn ist ein Abriss der ebenfalls denkmalgeschützten Vorhalle für den neuen Eigentümer keine Option. Das äußere Erscheinungsbild des Fürther Hauptbahnhofs werde sich nicht nennenswert ändern, so Streng.

Lastenfahrräder und Kulinarik

Im Gebäude soll dafür künftig ein großes Verkehrszentrum der Infra untergebracht sein, unter anderem mit Carsharing-Angeboten oder der Möglichkeit, Lastenfahrräder zu leihen. Auch Gewerbeflächen sind vorgesehen, etwa für Gastronomie. Laut Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) soll im Zuge der Arbeiten auch der Bahnhofsvorplatz umgestaltet werden. Die vierspurige Straße, die den Platz derzeit noch vom Bahnhofsgebäude trennt, soll verlegt werden.

Barrierefreier Bahnhofs-Ausbau

Zudem will Jung bei Bahn und Freistaat Druck machen, dass der Fürther Hauptbahnhof barrierefrei ausgebaut wird. Als siebtgrößter Bahnhof Bayerns sei man da von den Verantwortlichen bisher "links liegen gelassen" worden, so Jung.