Neuer Eigentümer für das "Große Loch" in Kempten

Eigentümerwechsel beim "Großen Loch" in Kempten. Die nowinta Real Estate GmbH hat das Gelände in Kempten verkauft, an einen Projektentwickler aus Starnberg. Die neuen Besitzer, Ehret+Klein haben jetzt mitgeteilt, dass an der geplanten Mischnutzung mit Wohnungen und Gewerbe festgehalten werden soll.

Keine Verzögerung bei der Planung

Die bestehende Planung werde in "wenigen, an den Bedürfnissen der Stadt orientierten, Bereichen angepasst", so der Projektentwickler. Dabei wolle man vor allem zuhören, was den Bürgerinnen und Bürgern wichtig sei. Das solle in die Planung ohne weitere Verzögerung einfließen. Sobald das Projekt abgeschlossen ist, soll die Immobilie verkauft werden, heißt es in der Pressemitteilung.

Baulücke gibt es seit über zehn Jahren

2011 hatten die damaligen Grundstückseigentümer die Bauarbeiten für ein Geschäftshaus auf dem Grundstück in der Kemptener Innenstadt überraschend eingestellt. Da die Bauherrin die Baugrube nicht ausreichend abgesichert hatte, musste die Stadt Kempten den Rohbau der Tiefgarage selbst fertigstellen lassen und dafür mehr als drei Millionen Euro investieren. Damals machte das "Große Loch" bundesweit Schlagzeilen.

Zwangsverwaltung und Verkauf

Im Oktober 2013 wurde das Grundstück auf Antrag der Stadt Kempten unter Zwangsverwaltung gestellt und im Januar 2018 an die nowinta Real Estate GmbH verkauft. Über den Kaufpreis wurde damals Stillschweigen vereinbart.